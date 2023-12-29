المنستير: نتائج مسابقات الملتقى الوطني لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية

اختتمت مساء أمس في المركب الثقافي بالمنستير فعاليات الملتقى الوطني لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية في دورته 33 التي نظمتها الإدارة العامة للعمل الثقافي بوزارة الشؤون الثقافية بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير من 26 إلى 28 ديسمبر الجاري.

وأعلن عن نتائج المسابقات الخمسة أعضاء لجان التحكيم وهم لطفي ناجح وأسماء ثابت ونزار الكشو وحسان السلامي ونهى المكشر وعمر بسباس والشاذلي العرفاوي ودنيا مناصرية ونبيل شاهد وهي كالتالي:

توجت مسرحية "في الخفاء" لدار الثقافة قربة بولاية نابل بجائزة أحسن عمل متكامل للدورة 33 للمتلقى الوطني لنوادي المسرح في مسابقة الأعمال الجماعية للشباب والكهول. وحصدت مسرحية "الخفاء" جوائز أحسن إخراج للمنجي الملومي، وأحسن نص عن كتابة ورشة جماعية، وأحسن ممثل واعد مهدي بن حسن.

وفازت في ذات المسابقة بجائزة أحسن ممثلة واعدة دلال السايب عن دروها في مسرحية "جواده فون" لنادي المسرح بدار الثقافة القلعة الكبرى بولاية سوسة، وجائزة أحسن أداء جماعي لمسرحية "جواده فون"، وجائزة أحسن سينوغرافيا لأميرة مامي في مسرحية "تحت السيطرة" لدار الثقافة العالية بولاية بنزرت.



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وحصدت مسرحية « 216 en panne » لدار الثقافة أجيم-جربة بولاية مدنين في مسابقة مسرح الشارع جوائز أحسن عمل متكامل، وأحسن إخراج للمخرجة ضحى الحجام في « 216 en panne »، وأحسن اختيار موسيقي، وأحسن ممثل واعد نزار البربوشي، وأحسن ممثلة واعدة بشري الليني

وآلت في مسابقة مسرح الشارع جائزة أحسن سينوغرافيا لعرض "بنادم" لنادي المسرح بدار الثقافة فريانة بولاية القصرين، وجائزة أحسن فكرة مبتكرة لعرض "حرقة" للمركب الثقافي بزغوان، وجائزة أحسن أداء جماعي لعرض "البحث عن سعدية" لدار الثقافة القلعة الصغرى بولاية سوسة.

وتوجت في مسابقة الأداء الفردي بجائزة أحسن عمل متكامل مسرحية "من أكون" لدار الثقافة أبو القاسم الشابي سبيطلة بولاية القصرين، وجائزة أحسن نص للشاب الموهوب الذهبي المباركي عن مونولوغ "خنقة" لدار الثقافة المنيهلة بولاية بولاية أريانة، وجائزة أحسن إخراج للفنان رشيد بن مصطفي عرض " Déboublement" للمركب الثقافي تطاوين، وجائزة أحسن أداء فردي للبنى زيد عن عرض "انتصاب فوضوي" للمركب الشبابي سهلول بولاية سوسة.

وتوج في مسابقة مسرح العرائس بجائزة أحسن عمل متكامل مسرحية "أصدقاء البحر" لدار الثقافة بئر الأحمر بتطاوين، وبجوائز أحسن محرك عرائس محمّد ريان بشبوش عرض "مرآة الحكمة" لدار الثقافة الفحص بولاية زغوان، وأحسن أداء جماعي مسرحية "الخير لا يضيع" لدار الثقافة المكناسي بولاية سيدي بوزيد.

وحصدت في مسابقة الأعمال الجماعية للأطفال مسرحية "لازيتا" لدار الثقافة القلعة الصغرى بولاية سوسة جوائز أفضل عمل متكامل، وأحسن إخراج لوسام سليمان، وأحسن ممثلة واعدة لزهور الكلاش

وفاز بجائزة أحسن ممثل واعد محمّد أمين عثماني عن أدائه في مسرحية "أمنية عجوز" لنادي المسرح بدار الثقافة تاجروين" بولاية الكاف لشخصية بينوكيو، وبجائزتي أحسن نص وأحسن سينوغرافيا هالة المسعودي عن نصها لمسرحية "أمنية عجوز"، وجائزة أحسن أداء جماعي لمسرحية "بائعة الحكايات" لدار الثقافة برواد بولاية أريانة.

وأفادت منية المسعدي المديرة العامة للمركز الوطني لفن العرائس أنّ جائزة العمل المتكامل في مسرح العرائس هي مسرح متحرك متعدد الوظائف فيه خمسة فتحات وهو من تصميم وإنجاز ورشة فن العرائس بالمركز الوطني لفن العرائس ويقبل ستة أنواع من العرائس منها مسرح خيال الظل، ودمية الأسلاك، وعرائس الخيط، وعرائس الطاولة معبرة عن أملها أن يتوفر مثل هذا المسرح المتحرك في كل دار ثقافة.

ودعا المركز الوطني لفن العرائس عرض "أصدقاء البحر" للمشاركة في أيام قرطاج لفنون العرائس من 3 إلى 10 فيفري 2024 في الورشات واللقاءات الفنية ولتقديم العرض في قسم الهواة.

وأعلن من جهته نزار الكشو عن لجنة تحكيم مسابقة مسرح الشارع أنّ الأعمال الأربعة التي شاركت في مسابقة مسرح الشارع ستشارك بدون اختيارات أو اختبارات في ملتقى تونس الدولي لمسرح الشارع الذي ينتظم أواخر أفريل 2024، وفي الدورة 12 لمهرجان الشعانبي للفنون المعاصرة في 20-24 جوان 2024 وهو أعرق مهرجان متخصص في مسرح الشارع، وستشارك في ورشات تكوينية بتأطير من الأساتذة طلال أيوب ووليد الخضراوي ونزار الكشو والقائمة تظل مفتوحة لكلّ من يريد تطوير الفعل المسرحي في تونس.

وستقع دعوة المتوجين في المراحل الجهوية والإقليمية والوطنية لهذا الملتقى والذين بلغ عددهم 2630 بين ممثلين وتقنيين ومخرجين للمشاركة في لقاءات في دار المسرح وفي مدينة الثقافة وفي العديد من الورشات وسيقع الاشتغال على المخابر الإبداعية حسب ما ذكرت لوات ربيعة بن فقيرة المديرة العامة للإدارة العامة للعمل الثقافي بوزارة الشؤون الثقافية.

وتميزت هذه الدورة حسب شكري التليلي المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بالمنستير بإقامة جميع الفرق المشاركة خلال كامل فترة الملتقى وذلك لأوّل مرّة ، وبالتركيز على مسرح الشارع خاصة أنّ الجهة أرضية خصبة للعمل الثقافي وتعيش حركية ثقافية طيلة السنة.

وتمحورت توصيات لجان التحكيم حول ضرورة الاعتماد على أساتذة مختصين في المسرح وفنون العرض للإشراف على نوادي المسرح وتكوينهم تكوينا علميا وفقا للمناهج البيداغوجية، وابتكار الفرق بالتعاون مع نوادي الموسيقي موسيقى خاصة بالعرض المسرحي، وتنظيم إقامات فنية في صنع العرائس وتحريكها، وتحفيز نوادي مسرح العرائس للعمل مع نوادي الفنون التشكيلية لمزيد تطوير شكل العروسة باختلاف أنواعها، والتركيز أكثر على الأهداف البيداغوجية والأخلاقية والتربوية والتعليمية في عرض مسرح الطفل.

وكان حفل الاختتام للملتقى انطلق بعرض " ويبقى الأمل" لكورال المعهد العمومي للموسيقى والرقص بالمنستير