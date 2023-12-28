وزير السياحة: تعزيز البرامج الترويجية للسياحة الصحراوية ودعم التظاهرات الثقافية هي من بين البرامج المنفذة حاليا للوجهة السياحية بتوزر

قال وزير السياحة والصناعات التقليدية، محمد المعز بلحسين، إن الوزارة ماتزال تشتغل على تنفيذ مخرجات الجلسة الوزارية بتاريخ 6 جويلية والتي تهم تطوير السياحة الواحية والصحراوية



وأضاف بلحسين، خلال زيارته أيام الصناعات التقليدية بتوزر في دورتها 15 مساء، أمس الأربعاء، ان من أبرز عناصرها تعزيز البرامج الترويجية لهذه الوجهة بمزيد تسليط الضوء والتعريف بها (تشمل ولايات توزر وقبلي وقابس وقفصة وتطاوين).





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وتعتبر تجربة "الجريد اكسبريونس" البرنامج الترويجي الذي يخص ولاية توزر واحد من بين البرامج المنفذة في هذا السياق ويعمل على تطوير وتشجيع جميع المبادرات المتعلقة بتنظيم التظاهرات بالجهة ودعم الفعاليات السياحية والثقافية والرياضية من ذلك مواصلة دعم وزارة السياحة للمهرجان الدولي للواحات دعما مباشرا.



ولفت الوزير كذلك الى نجاح الخط الجوي الذي يربط مدينة توزر بالعاصمة الفرنسية باريس المحدث عن طريق الشركة الفرنسية ترنزافيا بدعم من وزارة السياحة



واعتبر أن كافة التظاهرات والأنشطة السياحية والثقافية المقامة هذه الأيام تساهم بشكل مباشر في خلق حركية سياحية لا سيما وأن هذه الوجهة هي وجهة مميزة وجب العناية بها من أجل تطويرها عبر العمل المشترك بين كافة الأطراف.



وزار وزير السياحة والصناعات التقليدية مختلف اجنحة أيام الصناعات التقليدية بتوزر الذي ينظمه الديوان التونسي للصناعات التقليدية سنويا ويمتد هذه السنة في دورته 15 من 22 الى 29 ديسمبر حيث تعرف على المنتوج وتحدث مع عارضين باسطين بعض الإشكاليات والصعوبات المرتبطة بصفة خاصة في مسالك ترويج المنتوج أو ارتفاع تكلفة المشاركة في بعض المعارض.



ويشارك في هذه الدورة وفق ما ذكره ل"وات" المندوب الجهوي للصناعات التقليدية، محمد الصديقي، أكثر من 120 عارضا من مختلف ولايات الجمهورية نصفهم حرفيون من ولاية توزر بمنتوجات حرفية متنوعة ومتميزة.



وشهدت هذه التظاهرة تطورا خصوصا من حيث نوعية وجودة المنتج التقليدي بفضل وجود حرفيين وجيل جديد من الباعثين الشبان في هذا القطاع من بين حاملي الشهادات الجامعية الذين استثمروا خاصة في اختصاص العطور وتقطير الأعشاب والزيوت وخشب النخيل والالياف النباتية، وفق ما بينه المصدر ذاته.



ويعد المعرض فرصة هامة لترويج المنتوج إذ يزوره سنويا عدد هام من السياح التونسيين.

ويتيح هذا المعرض، الذي يقام في المنطقة السياحية التي تشهد حركية كبيرة هذه الايام، المشاركة بشكل مجاني بتوفير الفضاء والامكانيات للعرض والترويج بحسب المندوب الجهوي للصناعات التقليدية مبينا أن الأيام تشهد سنويا اقبالا متضاعفا من الحرفيين الراغبين في المشاركة.