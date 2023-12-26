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البطولة الفرنسية : باريس سان جيرمان يقترب من حسم صفقة البرازيلي موسكاردو

Publié le Mardi 26 Decembre 2023 - 17:08 قراءة: 0 د, 41 ث
      
اقتربت ادارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي  من التعاقد مع  البرازيلي غابرييل موسكاردو قادما من نادي كورينثيانز البرازيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مقابل 20 مليون يورو حسب ما افاد به خبير الانتقالات في اوروبا اليوم الثلاثاء.

وكتب فابريزيو رومانو المتخصص في انتقالات اللاعبين والمدربين بأوروبا عبر حسابه على موقع "اكس" : "حسم باريس سان جيرمان صفقة لاعب الوسط البرازيلي غابرييل موسكاردو من كورينثيانز".
وأضاف فابريزيو: "توصل الناديان إلى اتفاق نهائي بحصول كورينثيانز على رسوم ثابتة بقيمة 20 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات تبلغ مليوني يورو".
...

وتابع خبير الميركاتو : "سيسافر موسكاردو إلى باريس بمجرد توقيع الأندية على العقود الرسمية".
وذكرت تقارير فرنسية أن سان جيرمان كان ينوي التعاقد مع غابرييل موسكاردو الآن ثم يعيد إعارته 6 أشهر حتى نهاية الموسم الجاري إلى فريقه الحالي لكن تغيرت خطة سان جيرمان مؤخرا وقرر النادي الباريسي تسريع الصفقة ودمج موسكاردو في قائمة الفريق مطلع العام المقبل.


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