تنظيم مناظرات إعادة التوجيه الجامعي في مختلف إجازات وشعب التعليم العالي خلال الفترة من 18 الى 30 مارس 2024

أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الثلاثاء، أن الجامعات والإدارة العامة للدراسات التكنولوجية، تنظم مناظرات إعادة التوجيه الجامعي في مختلف إجازات وشعب التعليم العالي (دورة مارس 2024 ) لفائدة الطلبة المحرزين على شهادة الباكالوريا أو شهادة معادلة لها خلال سنة 2022 أو سنة 2023 طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالمنشور عدد 5 لسنة 2019 المؤرخ في 25 جانفي 2019 والمتعلق بتنظيم مناظرات إعادة التوجيه الجامعي.





وأضافت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها أن الجامعات والإدارة العامة للدراسات التكنولوجية تتولى إصدار بلاغ حول مناظرات إعادة التوجيه الجامعي، التي ستنطلق من 18 الى 30 مارس 2024، عبر مواقع الواب الخاصة بها، يتضمن الشعب المعنية بالمناظرة والشعب التي تتطلب اختبارات موحدة وروزنامة الاختبارات وعدد البقاع المفتوحة وآجال الترشح والوثائق المطلوبة.



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ولفت البلاغ الى أنه يمكن للطالب أن يترشح لمناظرة واحدة أو أكثر من المناظرات المفتوحة بجامعة واحدة أو بعدة جامعات أو بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية حسب ما تسمح

به روزنامة إجراء الاختبارات مشيرة الى أن جامعة سوسة ستتولى تنظيم المناظرة الموحدة لشعب الطب وطب الأسنان والصيدلة بالنسبة لهذه الدورة.

وتعمّر بطاقة الترشح من قبل الطالب ويتم توجيهها مع الوثائق المطلوبة في الآجال التي تحددها الجامعة المرغوب في الانتماء إلى إحدى المؤسسات الراجعة إليها بالنظر أو الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية فيما تعمر بطاقة الترشح الخاصة بالمناظرة الموحدة لشعب الطب وطب الأسنان والصيدلة التي تحتوي على الوثائق المطلوبة حصريا على موقع واب جامعة سوسة وتوجه مطالب الترشح وجوبا إليها.

ويتعيّن على المترشح الرجوع إلى كل من دليل التوجيه الجامعي عن بعد 2023 الخاص بالمحرزين على البكالوريا التونسية والدليل الخاص بالمحرزين على بكالوريا فرنسية من المعاهد المعتمدة بتونس، للتأكد من مطابقة نوع البكالوريا المتحصل عليها مع الشعبة المطلوبة ومع الشروط الخاصة بالشعبة.

وحدّد معلوم المشاركة في المناظرة بخمسين دينارا (50د) بالنسبة إلى كل شعبة معنية أو إلى مجموعة الشعب التي تتطلب اختبارات موحدة، ويسدد معلوم المشاركة بالحساب الجاري الخاص بكل جامعة أو الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية والمبين على بطاقة الترشح.

وتشتمل كل مناظرة إعادة توجيه على اختبارين أو ثلاثة تتعلق بالبرامج الرسمية للسنوات الرابعة من التعليم الثانوي ويعلن مسبقا عن عدد الاختبارات ونوعها وذلك بالنسبة إلى كل مناظرة وتكون مواضيع الاختبارات في الاختصاص المعني ومواعيد إجرائها موحدة بالنسبة إلى جميع المؤسسات في إطار نفس الجامعة أو الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية.

ويتم النظر في امكانية اجراء الاختبارات الخاصة بالمناظرة من عدمه من قبل رئيس الجامعة أو المدير العام للدراسات التكنولوجية حسب خصوصية كل شعبة، وذلك في حدود عدد البقاع المفتوحة، ويتم إعلام المترشحين قبل إجراء الاختبارات، كما يتم النظر في امكانية تحديد معدل أدنى أو عدد إقصائي في التخصصات التي تجرى فيها اختبارات من قبل رئيس الجامعة أو المدير العام للدراسات التكنولوجية على أن يتم إعلام الطلبة المعنيين بذلك قبل إجراء الاختبارات.

ويصرح بقبول المترشحين في الشعب التي تتطلب اختبارات بعد النجاح في الاختبارات الخصوصية للشعبة، حيث يتم قبول الناجحين في مناظرات إعادة التوجيه الجامعي (دورة مارس 2024) بإحدى الشعب حسب ترتيبهم التفاضلي وترتيب اختياراتهم.



