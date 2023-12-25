مرصد "شاهد" يلاحظ وجود مخالفات "يمكن تكييفها كجرائم انتخابية

" سجل مرصد "شاهد"، في سير ملاحظته للدور الأول لانتخابات المجالس المحلية، "عديد المخالفات، منها التي يمكن تكييفها جرائم انتخابية"، وفق ما ذكره المدير التنفيذي للمرصد ناصر الهرابي.

وقال الهرابي، في ندوة صحفية نظمها المرصد اليوم الإثنين بالعاصمة مع مجموعة من الجمعيات الشريكة في ملاحظة الانتخابات، إن المرصد سجل توجيه إرادة الناخبين من قبل ممثلي المترشحين أو أقاربهم داخل مراكز الاقتراع أو في محيطها وتوزيع أموال على الناخبين في بعض الجهات، إضافة إلى تسجيل خرق للصمت الانتخابي في عديد مراكز الاقتراع بمختلف الجهات وذلك بمواصلة الحملة الانتخابية من قبل عديد المترشحين داخل وفي محيط مراكز الاقتراع في عديد الدوائر الانتخابية.

ورصد ملاحظو المرصد عدم تعليق قائمات الناخبين في بعض مكاتب الاقتراع وعدم تهيئة مكاتب الاقتراع لولوج الأشخاص ذوي الإعاقة، على غرار مركز اقتراع بعين سبايبية ولاية القصرين، إلى جانب تسجيل تعطل جزئي للتطبيقة المعتمدة لرفع نسب الإقبال 194 في عديد مراكز الاقتراع.





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وبخصوص إجراء القرعة الخاصة بالمترشحين من ذوي الإعاقة، قال الهرابي إنها مرت في ظروف سلسة وشفافة، بحضور كل الأطراف من ممثلي الهيئة الفرعية ومترشحين وصحفيين وملاحظين مع تسجيل غياب العديد من المترشحين.



ولاحظ من جهة أخرى ضعفا في التكوين لأعضاء المكاتب في عديد المراكز تجلى من خلال السماح بمرافقة شخص لأكثر من حامل إعاقة على غرار ما حصل في مركز الاقتراع الرحبة بولاية القيروان.



ووصف الهرابي الإقبال على الاقتراع بـ"الضعيف" في كل ولايات الجمهورية منذ الساعات الأولى وهو ما تواصل إلى حين غلق مراكز ومكاتب الاقتراع، مع تسجيل إقبال أكثر للفئة العمرية الأكبر سنا مع عزوف للشباب.



وعبر عن الارتياح لبداية عملية الاقتراع في مختلف الدوائر الانتخابية في ظروف عادية وسلسة مع تسجيل تأخير طفيف في افتتاح بعض المراكز، مشيرا إلى أن عددا من أعوان الهيئة رفضوا التواصل مع ملاحظي المجتمع المدني.









من ناحيتها أكدت رئيسة مرصد "شاهد"، علا بن نجمة، ضرورة الانفتاح على المجتمع المدني والأخذ بملاحظاته وتوصياته بشأن الانتخابات، مشيرة إلى أنه رغم ملاحظات الجمعيات والمنظمات المهتمة بالشأن الانتخابي المتكررة حول الإطار القانوني وسير الانتخابات، فإن الأخطاء ذاتها ترتكب في كل محطة انتخابية.



ودعت بن نجمة إلى تتبع كل من تورط في ارتكاب جرائم ومخالفات انتخابية سواء أثناء الحملة الانتخابية أو خلال فترة الصمت الانتخابي أو أثناء عملية الاقتراع والفرز، وضرورة نشر كل المحاضر المسجلة من قبل الأعوان المحلفين للهيئة وتحيين ذلك بنشر مآلات تلك المحاضر للعموم.



وقالت إنه رغم جهود الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في حملاتها التوعوية والتحسيسية وعلى مستوى تكوين أعوانها، فهي مطالبة بتحسين جودة التكوين المقدمة لرؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع.



وشارك مرصد "شاهد" في ملاحظة سير عملية الاقتراع الخاصة بالانتخابات المحلية لسنة 2023 عبر نشر 44 منسقا جهويا و503 ملاحظين في مختلف الدوائر الانتخابية بكامل ولايات الجمهورية.