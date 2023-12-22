انطلاق الموسم الجديد للدوري الإنقليزي في 17 اوت

قالت رابطة الدوري الانقليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة إن موسم 2024-2025 سينطلق في 17 اوت بعد 90 يوما من انتهاء الموسم الحالي.

ويبدأ الموسم الجديد بعد ما يزيد قليلا عن شهر من نهائي بطولة أوروبا في 14 جويلية.



وتقام الجولة الأخيرة للموسم المقبل في 25 ماي 2025 ولن تكون هناك مباراة عشية عيد الميلاد بعد ردود الفعل العنيفة هذا الموسم.



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وقالت رابطة الدوري في بيان "تماشيا مع التزاماتنا السابقة للأندية لمعالجة الجدول المزدحم خلال عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة سيتم اتخاذ الترتيبات للسماح بمزيد من وقت الراحة خلال ثلاث جولات في فترة عيد الميلاد مع عدم لعب أي ناد خلال 60 ساعة من مباراة لأخرى.