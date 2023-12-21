مركز النهوض بالصادرات ينظم لقاءات مهنية بين رؤساء التمثيليات التجارية للمركز بالخارج

ينظم مركز النهوض بالصادرات تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة ومركز صفاقس، لقاءات مهنية بين رؤساء التمثيليات التجارية للمركز بالخارج .



وأوضح المركز في بلاغ صادر عنه اليوم الخميس، أن هذه اللقاءات تعد "فرصة للتحاور مع رؤساء التمثيليات التجارية بالخارج وتحديد فرص تصدير المنتوجات التونسية إلى الأسواق المعتمدة ".





...



وأشار إلى أن الشبكة الحالية للتمثيليات التجارية في الخارج موجودة في 15 دولة وهي الجزائر وليبيا والمغرب وإيطاليا وهولندا وبولندا وروسيا والإمارات العربية المتحدة والأردن بالإضافة إلى الكاميرون ونيجيريا وكينيا والكوت ديفوار والسينغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية.



وستعقد هذه اللقاءات يوم 25 ديسمبر 2023 بدار المصدر بتونس



ولفت المركز إلى أنه يمكن للمؤسسات التونسية المهتمة بالمشاركة تأكيد مشاركتها من خلال روابط التسجيل المذكورة.



