انتخابات المجالس المحلية... صدور قرارات بالرائد الرسمي تتعلق باجراءات الاقتراع والفرز وتنظيم القرعة لذوي الاعاقة، واحتساب النتائج

صدر بالرائد الرسمي الاخير للجمهورية التونسية (عدد 145) قرارات تتعلق بالخصوص بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز المتعلقة بانتخابات المجالس المحلية ، وتنظيم قرعة عضوية الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس المحلية، واحتساب النتائج والإعلان عنها.



ومن اهم ما جاء في القرار عدد 15 لهيئة الانتخابات بخصوص قواعد واجراءات الاقتراع والفرز، ان الناخب يضع علامة أمام اسم المترشح الذي يريد التصويت له، على أن تُجرى عملية الفرز والعد علانية بما يمكّن الحاضرين من ممثّلي المترشحين أو والملاحظين من متابعتها.





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وبعد الانتهاء من عملية الفرز والعد ، يمضي أعضاء مكتب الاقتراع وممثّلو المترشحين على محضر عملية الفرز، وفي صورة رفضهم الإمضاء يتم التنصيص على ذلك بالمحضر مع ذكر الأسباب إن وجدت ولممثّلي المترشحين المطالبة بتضمين جميع الملاحظات والتحفّظات الخاصة بعملية الفرز والعد ضمن مذكّرة تُرفق بالمحضر، ويتولى رئيس المكتب الإجابة عنها وتدوين ذلك صلب المذكّرة.



كما نص قرار الهيئة عدد 16 المتعلق بضبط قواعد وإجراءات تنظيم قرعة عضوية الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالس المحلية، على ان تتم عملية القرعة لاختيار عضو من بين المترشحين من هذه الفئة لعضوية المجلس المحلي بالمكان والتاريخ الذي تحدده الهيئة.



وتجرى عملية القرعة بصفة شفافة وعلانية بإشراف ممثلي الهيئة وحضور المترشحين المعنيين بها أو من ينوبهم وممثلي وسائل الإعلام والملاحظين المعتمدين من الهيئة، ويتولى عدل تنفيذ تحرير محضر رسمي في الغرض.



وتتم كتابة أسماء المترشحين في أوراق صغيرة يتولى عدل التنفيذ عرضها وتلاوتها على الحضور قبل وضعها في كرات صغيرة محكمة الغلق توضع بإناء مرئي وشفاف.



ويدعو ممثل الهيئة أحد الحضور من غير المعنيين بالقرعة لخلط الإناء جيدا وسحب الكرات الواحدة تلو الأخرى وفتحها وتلاوة اسم كل مترشح علانية امام العموم. ويقع تسجيل الأسماء الواقع سحبها تباعا بمحضر عدل التنفيذ باعتماد أسبقية السحب إلى حين استنفاذ جميع الكرات.



ويتم التصريح بفوز المترشح الذي تم سحب اسمه أولا بالمقعد الإضافي المخصص لذوي الإعاقة في المجلس المحلي ويتم اعتماد ترتيب بقية المترشحين الذين تم سحبهم تباعا وذلك لسد أي شغور نهائي يحصل في المقعد المخصص لذوي الإعاقة لأي سبب من الأسباب.

وفي صورة تقدم مترشح وحيد للقرعة يتم التصريح بفوزه بالمقعد المذكور بصفة آلية.



وجاء في قرار الهيئة عدد 17 المتعلق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، أن التصويت في انتخابات أعضاء المجالس المحلية يجري باعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد في دورة واحدة أو دورتين عند الاقتضاء وذلك في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد. ويختار الناخبون المسجلون في كل دائرة انتخابية ممثلا واحدا بالمجلس المحلي دون شطب أو تغيير أو إضافة.



وفي حال تقدم للانتخابات المحلية مترشح واحد في الدائرة الانتخابية، فإنه يصرح بفوزه بالمقعد المخصص لتلك الدائرة منذ الدور الأول مهما كان عدد الأصوات التي تحصل عليها. كما يتم التصريح بفوز أحد المترشحين بالمقعد إذا تحصل على الاغلبية المطلقة من الاصوات المصرح بها في الدائرة الانتخابية في الدور الأول.



وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها في الدورة الأولى، تنظم دورة ثانية يتقدم إليها المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.



ويتم التصريح في الدورة الثانية بفوز المترشح المتحصل على أغلبية الأصوات المصرح بها، وفي صورة التساوي في عدد الأصوات بين المترشحين يصرح بفوز المترشح الأكبر سنا.

يشار الى ان انتخابات المجالس المحلية ستجري يوم 24 ديسمبر وسيتم الاعلان عن النتائج الاولية في 27 ديسمبر فيما يرجح ان تعلن النتائج النهائية في نهاية جانفي 2024 ليتم تنظيم الدورة الثانية لهذه الانتخابات بعد اسبوعين من الاعلان النهئي للنتائج