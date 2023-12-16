البطولة الإسبانية: فوز أوساسونا على رايو فايكانو 1-0

فاز أوساسونا، أمس الجمعة، على رايو فايكانو بهدف دون رد، في افتتاح مباريات الجولة السابعة عشرة من البطولة الإسبانية لكرة القدم.

ويدين أوساسونا بالفضل في فوزه للاعبه راؤول غارسيا، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (90+5)، ليرفع رصيده إلى (19) نقطة، متقدما إلى المركز الثاني عشر، فيما توقف رايو فايكانو في المركز العاشر برصيد (20) نقطة.

ويتصدر فريق جيرونا ترتيب البطولة برصيد (41) نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وسبع نقاط عن أتلتيكو مدريد الثالث، وبرشلونة

الرابع.



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وستستكمل الجولة اليوم السبت بأربع مباريات، سيلتقي فيها سلتا فيغو بفريق

غرناطة، وأتلتيك بيلباو مع أتلتيكو مدريد، وإشبيلية مع خيتافي، في حين سيحل

برشلونة في ضيافة فالنسيا