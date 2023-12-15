المرصد الوطني للفلاحة: تراجع عجز الميزان التجاري  الغذائي بنسبة 64 بالمائة موفى شهر نوفمبر 2023

تراجع عجز الميزان التجاري الغذائي بنسبة 64 بالمائة، موفى شهر نوفمبر 2023، ليناهز 723 مليون دينار، مقابل عجز بقيمة 2013 مليون دينار، خلال الفترة نفسها من سنة 2022 ، وفق معطيات صادرة، الجمعة، عن المرصد الوطني للفلاحة.



وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات، وفق المصدر ذاته ، 4ر89 بالمائة نهاية شهر نوفمبر 2023، مقابل 1ر72 بالمائة خلال الفترة من سنة 2022 .

وسجلت قيمة الصادرات الغذائية، ارتفاعا بنسبة 6ر17 بالمائة، مقارنة بشهر نوفمبر 2022، لتبلغ 8ر6117 مليون دينار.



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وتراجعت قيمة الواردات الغذائية بنسبة 2ر5 بالمائة، مقارنة الفترة نفسها من سنة 2022 ، لتبلغ 9ر6840 مليون دينار.

ويعزى هذا التراجع في العجز، وفق المرصد الوطني للفلاحة، بشكل أساسي الى ارتفاع قيمة صادرات زيت الزيتون بنسبة 1ر48 + بالمائة، مقابل تراجع قيمة واردات الحبوب بنسبة 3ر11- والزيوت النباتية بنسبة 2ر38- بالمائة، وذلك رغم تسجيل ارتفاع في نسق واردات السكر بنسبة 72+ بالمائة والحليب ومشتقاته بنسبة 3ر50+ بالمائة.



ومثلت حصة واردات الحبوب 4ر53 بالمائة، من جملة الواردات الغذائية المسجلة إلى غاية شهر نوفمبر 2023، مقابل 1ر57 بالمائة، في الفترة نفسها من سنة 2022 .



وخصت هذه الشراءات بالأساس ، القموح والتي بلغت قيمتها 5ر2171 مليون دينار، لتمثل 4ر59 بالمائة من واردات الحبوب.



وسجل معدل أسعار توريد القمح الصلب انخفاضا بنسبة 6ر26 بالمائة، في ما انخفض متوسط أسعار توريد القمح اللين بـ 4ر22 بالمائة.



وشهدت قيمة واردات الزيوت النباتية تراجعا بـنسبة 2ر38 بالمائة، 5ر773 مليون دينار، صاحبه انخفاض في معدل سعر توريدها بنسبة 7ر22 بالمائة.



وسجلت قيمة واردات السكر ارتفاعا بـ 72 بالمائة، في ما سجل معدل سعر توريده ارتفعا بـنسبة 4ر13 بالمائة، مقارنة

بسنة 2022 .