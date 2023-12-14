أبطال أوروبا : سان جيرمان وبورتو يكملان عقد ثمن النهائي

أكمل فريقا باريس سان جيرمان الفرنسي وبورتو البرتغالي قائمة المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي من بطولة دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم، بعد ختام مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، فيما كان ميلان الإيطالي حامل اللقب 7 مرات أبرز الفرق التي ودعت هذا الدور.



وحسم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة السادسة بعد تعادله مع مضيفه بوروسيا دورتموند الألماني الذي حسم البطاقة الأولى في الجولة الماضية، (1-1) على ملعب "سيجنال ايدونا بارك" بمدينة دورتموند.

وسجل كريم أديمي في الدقيقة (51) هدف بورسيا دورتموند، ووارين زايري إميري في الدقيقة (56) هدف باريس سان جيرمان.



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وفي نفس المجموعة، حقق فريق ميلان الإيطالي فوزا ثمينا على مضيفه نيوكاسل يونايتد الإنجليزي (2- 1) على ملعب "سانت جيمس بارك" بمدينة نيوكاسل.

وتقدم نيوكاسل بواسطة البرازيلي جولينتون في الدقيقة (33)، إلا أن ميلان قلب النتيجة عبر الأمريكي كريستيان بوليسيتش والنيجيري سامويل شوكويزي في الدقيقتين (56 ، 84).

وبهذا، رفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 11 نقطة في المركز الأول، فيما جاء باريس سان جيرمان في المركز الثاني وخطف بطاقة التأهل الثاني، وذلك بفارق الأهداف عن ميلان الثالث بنفس الرصيد من النقاط، ليتجه للمشاركة في ملحق الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، بينما يقبع نيوكاسل في قاع المجموعة برصيد 5 نقاط.

كما اقتنص بورتو البرتغالي بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الثامنة، بعد فوزه الكبير على ضيفه شاختار دانييتسك الاوكراني (5- 3) على ملعب "الدراجاو" بمدينة بورتو.

وسجل البرازيلي وينديرسون جالينو في الدقيقتين (9، 43) والإيراني مهدي طارمي وكيبلير لافيران بيبي وفرانشيسكو كونسيساو في الدقائق (62، 75، 83) أهداف بورتو، ودانيلو سيكان والبرتغالي ستيفن أنتونيس من ركلة جزاء والبرازيلي إيجينالدو دي سوزا ليموس في الدقائق (29، 72 ، 88) أهداف شاختار دانييتسك.

وفي نفس المجموعة، خسر برشلونة الإسباني أمام مضيفه أنتويرب البلجيكي (2- 3) على ملعب "بوسويل" في أنتويرب.

وسجل البلجيكي آرثر فيرميرين والهولندي فينسينت يانسن والفرنسي في الدقائق (2، 56، 90) أهداف أنتويرب، وفيران توريس ومارك جويو في الدقيقتين (59، 84).

وبهذا، حافظ برشلونة على صدارة الترتيب العام للمجموعة برصيد 12 نقطة، وبفارق المواجهات المباشرة مع بورتو صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، فيما جاء شاختار دانييتسك في المركز الثالث وبطاقة المشاركة في ملحق الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، بينما قبع أنتويرب في قاع المجموعة برصيد 3 نقاط.

وشهدت المجموعة الخامسة مساء اليوم، فوز أتلتيكو مدريد الإسباني على ضيفه لاتسيو الإيطالي بنتيجة (2 -صفر) على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو" بمدريد.

وسجل الفرنسي انطوان جريزمان والبرازيلي سامويل لينو الهدفين في الدقيقتين (6، 51).

وفي نفس المجموعة، حقق فريق سلتيك الاسكتلندي فوزا معنويا على فينورد روتردام الهولندي (2- 1) على ملعب "سيلتيك بارك" بمدينة جلاسجو.

وسجل الهندوراسي لويس بالما من ركلة جزاء والسويدي غوستاف لاجربيلكي في الدقيقتين (33 ، 90) هدفي سلتيك، والجامبي يانكوبا مينته في الدقيقة (84) هدف فينورد روتردام.

وبهذا، حافظ أتلتيكو مدريد على موقعه في صدارة الترتيب العام للمجموعة برصيد 14 نقطة وبفارق 4 نقاط عن لاتسيو الثاني، فيما تجمد رصيد فينورد روتردام عند 6 نقاط في المركز الثالث، وحصد بطاقة المشاركة في ملحق الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، بينما جاء سيلتك في قاع المجموعة برصيد 4 نقاط.

وكانت مباراتا المجموعة السابعة قد أقيمت في وقت سابق اليوم، وأسفرت عن فوز مانشستر سيتي الإنجليزي على مضيفه سرفينا زفيزدا الصربي (3- 2)، ولايبزيج الألماني على ضيفه يونج بويز السويسري (2- 1).

وكان مانشستر سيتي ولايبزيج ضمنا بطاقتي التأهل عن المجموعة من الجولة الرابعة، لينهي مانشستر سيتي حامل اللقب دور المجموعات بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن لايبزيج الثاني، فيما حل يونج بويز في المركز الثالث وبطاقة المشاركة في ملحق الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، بينما جاء سرفينا زفيزدا في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة.



وبعد نهاية دور المجموعات باتت الفرق المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي هي : بايرن ميونيخ الألماني وكوبنهاجن الدانماركي (المجموعة الأولى)، وأرسنال الإنجليزي وبي إس في آيندهوفن الهولندي (المجموعة الثانية، وريال مدريد الإسباني نابولي الإيطالي (الثالثة) وإنتر ميلان الإيطالي وريال سوسييداد الإسباني (الرابعة)، ولاتسيو الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني (الخامسة)، وبوروسيا دورتموند الألماني (السادسة)، ومانشستر سيتي الانجليزي حامل اللقب ولايبزيغ الألماني (السابعة)، وبرشلونة الإسباني وبورتو البرتغالي (الثامنة).