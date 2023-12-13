بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (الجولة 17) : النتائج والترتيب

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة السابعة عشرة لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد التي دارت مساء اليوم الاربعاء :
قاعة خواجة بالمهدية
مكارم المهدية - نادي ساقية الزيت 23-23
قاعة خواجة بالمهدية
مكارم المهدية - نادي ساقية الزيت 23-23
قاعة جمال
نادي كرة اليد بجمال - النادي الهلالي 32-31
قاعة منزل تميم
الاتحاد التميمي - نسر طبلبة 22-21
قاعة المكنين
سبورتينغ المكنين - النادي الافريقي 21-22
قاعة ساقية الزيت
شبيبة الشيحية - الترجي الرياضي 30-36
قاعة بني خيار
بعث بني خيار - النجم الساحلي 21-26
الترتيب ن ل
1-الترجي الرياضي 48 16
2-النادي الافريقي 46 17
3-نادي ساقية الزيت 39 17
4- النجم الساحلي 35 17
--الاتحاد التميمي 35 17
6-بعث بني خيار 34 16
7-مكارم المهدية 33 17
8-نادي كرة اليد بجمال 30 17
9-سبورتينغ المكنين 29 17
10-شبيبة الشيحية 25 17
-نسر طبلبة 25 17
12-النادي الهلالي 24 17
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