بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (الجولة 17) : النتائج والترتيب

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة السابعة عشرة لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد التي دارت مساء اليوم الاربعاء :



قاعة خواجة بالمهدية

مكارم المهدية - نادي ساقية الزيت 23-23



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قاعة جمال

نادي كرة اليد بجمال - النادي الهلالي 32-31

قاعة منزل تميم

الاتحاد التميمي - نسر طبلبة 22-21

قاعة المكنين

سبورتينغ المكنين - النادي الافريقي 21-22

قاعة ساقية الزيت

شبيبة الشيحية - الترجي الرياضي 30-36

قاعة بني خيار

بعث بني خيار - النجم الساحلي 21-26



الترتيب ن ل

1-الترجي الرياضي 48 16

2-النادي الافريقي 46 17

3-نادي ساقية الزيت 39 17

4- النجم الساحلي 35 17

--الاتحاد التميمي 35 17

6-بعث بني خيار 34 16

7-مكارم المهدية 33 17

8-نادي كرة اليد بجمال 30 17

9-سبورتينغ المكنين 29 17

10-شبيبة الشيحية 25 17

-نسر طبلبة 25 17

12-النادي الهلالي 24 17