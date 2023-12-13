بوعسكر: هيئة الانتخابات ستحيل على النيابة العمومية 12 شكاية ضد مواقع وصفحات ومنصات بسبب بث أخبار زائفة وترذيل العملية الانتخابية واستهداف الهيئة

أفاد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، بخصوص سير الحملة الانتخابية، بأن الهيئة "ستحيل على النيابة العمومية 12 شكاية تتعلق بتجاوزات تشمل بث الأخبار الزائفة والقذف العلني ونسبة أمور غير صحيحة، ضد مواقع وصفحات ومنصات على شبكات التواصل الاجتماعي"، مضيفا أن هذه الاعتداءات التي اعتادت عليها هيئة الانتخابات في كل مسار انتخابي، "تستهدف العملية الانتخابية وعمل الهيئة وكذلك المترشحين".



وأكد بوعسكر في تصريح ل (وات)، على هامش افتتاحه اليوم الاربعاء بمدينة الحمامات (ولاية نابل)، الدورة التكوينية لرؤساء الهيئات الفرعية ومديريها، حول اجراءات الاقتراع والفرز والاعلان عن النتائج، بأن الهيئة اعتادت على الدعوات لمقاطعة الانتخابات، من أحزاب وشخصيات سياسية من حقها أن تعبر بكل حرية وهي مسألة لا تدخل فيها الهيئة، قائلا "في تقديرنا لن تؤثر هذه الدعوات على المسار الانتخابي لأن المسألة تتعلق بانتخابات محلية في عمادات وعلى أفراد من ذات العمادة".





...



وبين أن هيئة الانتخابات، لم تسجل تجاوزات كبيرة من قبل المترشحين للانتخابات المحلية، وأن الحملة تسير بنسق طبيعي، وأنه من المتوقع أن تتكثف الانشطة في الأسبوع الاخير للحملة الانتخابية، معلنا عن تغيير موقع المركز الاعلامي لهيئة الانتخابات للاعلان عن نتائج الانتخابات المحلية الى قبة الرياضة بالمنزه، وسيتم افتتاح المركز يوم 23 ديسمبر ابتداء من الخامسة مساء.



وأكد أنه يحق لكل وسيلة اعلام متحصلة على الاعتماد الدخول الى مراكز ومكاتب الاقتراع، واستئذان رئيس المركز او المكتب عند التصوير او الاستجواب داخل المكتب، مبينا في هذا الصدد، أن عدد الاعتمادات تجاوز 3500 اعتماد تم اسنادها للصحفيين المحليين والدوليين والملاحظين المحليين والدوليين وكذلك الضيوف وممثلي المترشحين قائلا "سنعتمد ملاحظين وليس مراقبين".



وبخصوص مهام المجالس المحلية، أفاد بوعسكر بأنها ستكون جاهزة لمباشرة مهامها في شهر مارس القادم، تليها مجالس الجهات فمجالس الاقاليم ثم المجلس الوطني للاقاليم والجهات.



وأوضح من جهة اخرى، ان اللقاء التكويني لرؤساء ومديري الهيئات الفرعية يشمل تكوينا حول اجراءات يوم الاقتراع وخاصة اجراءات القرعة المتعلقة بذوي الاعاقة في المجالس المحلية، والتي ستجرى يوم التصويت أي يوم 24 ديسمبر الجاري،وذلك بحضور ذوي الاعاقة او من يمثلهم، وبحضور عدل تنفيذ ووسائل الاعلام وممثلين عن المجتمع المدني.



وأضاف في ذات السياق، انه سيتم يوم الاقتراع التعرف على أسماء الفائزين بالمقاعد المخصصة لذوي الاعاقة عن كل مجلس محلي (أي 279 عضوا)، وأن الاعلان عنها بصفة رسمية سيكون في إطار الاعلان عن النتائج الاولية يوم 27 ديسمبر الجاري.



وصرح بوعسكر، بان التوصيات التي وجهها لرؤساء واعضاء ومديري الهيئات الفرعية، تعلقت بالخصوص بتطبيق القانون ورفع المخالفات والاخلالات، وخاصة التحري والتدقيق والتعليل والاثبات قبل تحرير المخالفات التي قد تؤثر على نتائج التصويت، وتمس بنزاهة العملية الانتخابية، وحتى لا يظلم اي مترشح.