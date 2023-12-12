تونس وسويسرا يوقعان اتفاقية تسمح للقطاع الخاص بتمويل مشاريع للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة في تونس

وقعت تونس وسويسرا اتفاقية تهدف إلى تهيئة الظروف الملائمة التي ستسمح للقطاع الخاص السويسري بتمويل مشاريع للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة في تونس.



وتم إبرام هذه الاتفاقية الرامية إلى حماية المناخ في 9 ديسمبر 2023، على هامش الاجتماع الثامن والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية " كوب 28 المنعقد بدبي".





...



وتولت وزيرة البيئة، ليلى الشيخاوي والمستشار الفيديرالي، رئيس القسم الفيديرالي للبيئة والنقل والطاقة والاتصالات،السويسري، ألبرت روستي، التوقيع على هذه الوثيقة، وفق بيان صحفي نشرته السفارة السويسرية بتونس.



وأعلن السفير السويسري بتونس، جوزيف رنجلي، بهذه المناسبة، أن " التوقيع على هذا الاتفاق الثنائي يجسد الالتزامات الدولية لسويسرا وتونس في مكافحة التغيرات المناخية".

واعتبر أن هذا الاتفاق "مربح للجانبين" ومن المرجح أن يعطي بعدا جديدا للعلاقات الثنائية "طويلة الأمد مع تونس"، وفق نص البيان.







