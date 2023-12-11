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بطولة ووشي الصينية للتايكواندو - فراس القطوسي وشيماء التونسي في الموعد

فراس القطوسي
Publié le Lundi 11 Decembre 2023 - 18:27 قراءة: 0 د, 15 ث
      
اعلنت الجامعة التونسية للتايكواندو،اليوم الاثنين، ان تونس ستكون ممثلة في بطولة ووشي الصينية "غراند سلام" التي ستقام من 11 الى 22 ديسمبر الحالي بكل من فراس القطوسي وشيماء التونسي.
واشارت الى ان البطل الاولمبي خليل الجندوبي سيغيب عن هذه الدورة بسبب الاصابة.
ويشرف على تدريب المنتخب التونسي الكازاخستاني يزبول سلطانوف.


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