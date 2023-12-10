رابطة ابطال افريقيا : النتائج الكاملة لمباريات الجولة الثالثة

تعادل اميلودي صن داونز (جنوب افريقيا) مع بيراميدس (مصر) 0-0 اليوم الاحد في اطار الجولة الثالثة من منافسة رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم
وكان النجم الساحلي فاز على الهلال السوداني 1-صفر يوم الجمعة وتعادل الترجي التونسي مع بيترو لواندا الانغولي 0-0 يوم السبت في اطار الجولة الثالثة من منافسة رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم ( المجموعة الثالثة) .
وفي ما يلي كامل نتائج الجولة الثالثة في مختلف لمجموعات
وكان النجم الساحلي فاز على الهلال السوداني 1-صفر يوم الجمعة وتعادل الترجي التونسي مع بيترو لواندا الانغولي 0-0 يوم السبت في اطار الجولة الثالثة من منافسة رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم ( المجموعة الثالثة) .
وفي ما يلي كامل نتائج الجولة الثالثة في مختلف لمجموعات
الجمعة 8 ديسمبر 2023 :
ميدياما (غانا)- يونغ افريكانز (تنزانيا) 1-1
الاهلي (مصر)- شباب بلوزداد (الجزائر) 0-0
النجم الساحلي - الهلال (السودان) 1-0
السبت 9 ديسمبر :
جوانيغ غالاكسي (بوتسوانا)- اسيك ميموزا (كوت ديفوار) 0-2
نواذيبو (موريتانيا)- تي بي مازيمبي ( جمهورية الكونغو الديمقراطية) 0-0
الوداد البيضاوي (المغرب)- سيمبا (تنزانيا) 1-0
الترجي الرياضي التونسي - بيترو لواندا (انغولا) 0-0
الاحد 10 ديسمبر :
ماميلودي صن داونز (جنوب افريقيا)- بيراميدس (مصر) 0-0.
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