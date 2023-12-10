باريس سان جيرمان يفوز بصعوبة على نانت ويعزز صدارته للبطولة الفرنسية

سجل راندال كولو مواني هدفا في الدقائق الأخيرة ليمنح باريس سان جيرمان الفوز 2-1 على نانت يوم السبت في ثامن انتصار على التوالي يحققه حامل اللقب في البطولة الفرنسية لكرة القدم ليعزز صدارته للترتيب.



ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 36 نقطة بفارق ست نقاط عن موناكو الذي تغلب على ستاد رين 2-1.

ويملك نيس صاحب المركز الثالث 29 نقطة ويستضيف ستاد رانس يوم الأحد.



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افتتح برادلي باركولا التسجيل لباريس سان جيرمان في الدقيقة 41 بعدما وجد مساحة بعد انطلاقة فردية في الجهة اليسرى ليسدد من مسافة قريبة مسجلا هدفه الأول منذ انضمامه إلى الفريق في الصيف.

وأدرك مصطفى محمد التعادل للفريق الزائر في الدقيقة 55 من ركلة ركنية مستغلا خطأ دفاعي ويسجل بضربة رأس من مسافة قريبة في شباك الحارس أرناو تيناس الذي شارك بدلا من جيانلويجي دوناروما الموقوف.

وأعاد كولو مواني التقدم لباريس سان جيرمان قبل سبع دقائق من النهاية بعدما استغل كرة ارتدت من حارس الضيوف الذي تصدى أولا لمحاولة من كرة ثابتة.