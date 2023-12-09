تراجع عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس بنسبة 3 بالمائة مع موفى اكتوبر 2023

تراجع عجز الميزان التجاري الطاقي لتونس الى موفى اكتوبر 2023 بنسبة 3 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية ليبلغ 7923 مليون دينار مقابل 8202 مليون دينار، فيما لم تتجاوز نسبة تغطية الواردات للصادرات 27 بالمائة مع نهاية شهر اكتوبر 2023 مقابل 34 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2022.



وأوضحت النشرية الشهرية حول الوضع الطاقي لشهر اكتوبر 2023، ان الصادرات سجلت انخفاضا في القيمة بنسبة 30 بالمائة مقابل انخفاض في الواردات بنسبة 13 بالمائة وخاصة على مستوى واردات النفط الخام الذي تراجع الى موفى اكتوبر 2023 بنسبة 39

بالمائة من حيث القيمة.



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عجز ميزان الطاقة الاولية ينخفض بنسبة 3 بالمائة



بلغت الموارد الوطنية من الطاقة الاولية (الانتاج والأتاوة من الغاز الجزائري) الى موفى شهر اكتوبر 2023، 8ر3 مليون طن مكافئ نفط مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022. ويرجع ذلك بالاساس الى انخفاض الانتاج الوطني من النفط الخام والغاز الطبيعي.

في المقابل بلغ الطلب الجملي على الطاقة الاولية 8ر7 مليون طن مكافئ نفط الى موفى شهر اكتوبر 2023، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 4 بالمائة بالمقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، اذ شهد الطلب على الموارد البترولية تراجعا ب 3 بالمائة فيما شهد الطلب على الغاز الطبيعي انخفاضا بنسبة 4 بالمائة بالمقارنة بمستوى السنة الفارطة.



وتجدر الاشارة الى ان منحى الطلب على الغاز راجع بالاساس الى محدودية توفره مما نتج عنه نقص في الكميات اللازمة لانتاج الكهرباء وبالتالي اللجوء الى توريد الكهرباء مباشرة.



وبذلك فقد سجل ميزان الطاقة عجزا ب4 مليون مكافئ نفط الى موفى شهر اكتوبر 2023 مسجلا انخفاضا بنسبة 3 بالمائة بالمقارنة مع مستوى نفس الفترة من سنة 2022.

اما بخصوص نسبة الاستقلالية الطاقية (نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الجملي ) فقد سجل شبه استقرار في حدود 49 بالمائة الى موفى شهر اكتوبر 2023.



