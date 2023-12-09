"فيتش رايتنغ" تبقي على الترقيم السيادي لتونس في مستوى cccـ

وارجعت وكالة الترقيم، في بيانها الصحفي الصّادر، السبت، قرارها بالأساس الى استمرار المستويات العالية من احتياجات تمويل الخزينة وذلك بالتزامن مع القدرة المحدودة على تعبئة الموارد الخارجية وتقلص الموارد المتاحة في السوق الداخلية وبطء نسق تقدم الإصلاحات.