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"فيتش رايتنغ" تبقي على الترقيم السيادي لتونس في مستوى cccـ

Publié le Samedi 09 Decembre 2023 - 12:35 قراءة: 0 د, 31 ث
      
قررت وكالة الترقيم "فيتش رايتنغ"، الإبقاء على ترقيم المخاطر السيادية للبلاد التونسية في مستوى «CCC-».

وارجعت وكالة الترقيم، في بيانها الصحفي الصّادر، السبت، قرارها بالأساس الى استمرار المستويات العالية من احتياجات تمويل الخزينة وذلك بالتزامن مع القدرة المحدودة على تعبئة الموارد الخارجية وتقلص الموارد المتاحة في السوق الداخلية وبطء نسق تقدم الإصلاحات.
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وأكدت فيتش أن تحسن الترقيم السيادي التونسي يظل رهين نفاذ أفضل لمصادر للتمويل الخارجي بالإضافة إلى تفعيل الإصلاحات الكفيلة بتقليص عجز الميزانية.




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