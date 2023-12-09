توقف بطاحات جربة عن النشاط بسبب سوء الأحوال الجويّة وهبوب رياح قويّة

توقف نشاط بطاحات جزيرة جربة من ولاية مدنين عن العمل، صباح اليوم السبت، بسبب سوء الاحوال الجوية وهبوب رياح قوية على ان تستأنف نشاطها طبيعيا مع تحسن الاحوال الجوية، وفق ما أفاد به فرحات لعريض كاهية مدير الادارة الفرعية لبطاحات جزيرة جربة بالادارة الجهوية للتجهيز بمدنين.



وأوضح لعريض، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه بتوقف هذه البطاحات لم تعد حركة نقل المسافرين والعربات التي تؤمنها هذه البطاحات ممكنة بين منطقة الجرف من معتمدية سيدي مخلوف واجيم بجزيرة جربة ليقتصر الدخول والخروج من والى الجزيرة على الطريق الرومانية، لذلك من المستوجب ملازمة الحذر والانتباه، وفق تأكيده، بسبب تكثف الحركة على هذه الطريق سيما في ظلّ خضوعها لأشغال توسعة.





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