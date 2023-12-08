طارق ثابت: جاهزون لمباراة بيترو أتليتكو..وهدفنا التتويج برابطة الأبطال الافريقية

أكد طارق ثابت مدرب الترجي الرياضي التونسي جاهزية فريقه على جميع النواحي لمبارة بيتروأتليتيكو الأنغولي، لحساب الجولة الثالثة لدور المجموعات لمسابقة كأس رابطة الأبطال الافريقية.



وأوضح خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الجمعة بقاعة المؤتمرات الاعلامية بملعب حمادي العقربي برادس، ، أنّ المواجهة لن تكون بالسهلة، مشيرا الى أنّ جميع اللاعبين لن يدخروا جهدا في سبيل تحقيق النقاط الثلاثة.





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وبيّن أنّ لقاء الغد يعد فرصة للفريق لاستعادة صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، معربا أنّ تشكيلة الترجي الرياضي التونسي التي سيعول عليها في المباراة ستشهد حضور اللاعب البرازيلي رودريغو رودريغيز واللاعب أسامة بوقرة بعد تغيبهما على لقاء الهلال السوداني، لداعي الإصابة، ضمن قائمة الـ 15 لاعبا.

ودعا طارق ثابت جماهير الترجي الرياضي التونسي الى الحضور بكثافة ومؤازرة فريقها بحماسة، لافتا النظر أنّ الهزيمة التي تكبدها الأحمر والأصفر أمام الهلال السوداني بنتيجية 3 - 1 في تنزانيا لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات هي مجرد عثرة عابرة لا يجب أن تحجب العمل والاجتهاد الذي يقوم به كامل اللاعبين.

وأضاف أنّ كامل لاعبي الترجي الرياضي التونسي مدركين جيدا قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم، معربا في ذات السياق أنّ الانتصار الذي تحقق الثلاثاء الماضي على مستقبل المرسى في اللقاء المتأخر لحساب الجولة الثامنة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى بنتيجة هدف دون رد كان له وقع إيجابي على معنويات اللاعبين اثر الهزيمة الغير منتظرة أمام الهلال السوداني.

وجدد طارق ثابت تأكيده أنّ الترجي الرياضي التونسي سيعمل على الذهاب بعيدا في المسابقة الافريقية، و سيكون مراهنا جديا

على التتويج باللقب القارّي للمرة الخامسة في تاريخه، بعدما غاب اللقب عن خزائن النادي منذ 2019.

ومن جانبه، أفاد اللاعب وائل الدربالي أنّه وزملاءه في الفريق عازمون على كسب المباراة واستعادة صدارة المجموعة الثالثة، من ناحية، وتعويض جماهير الترجي الرياضي التونسي لعثرة لقاء الهلال السوداني، من ناحية أخرى.

وأبرز أنّ تحقيق النقاط الثلاث والقيام بردة فعل بعد الخسارة أمام الهلال السوداني هو أمر مهم في مشوار الفريق في المسابقة القارية، بعدما بلغت مرحلة المجموعات مرحلتها الحاسمة.

وتقام مباراة الترجي الرياضي التونسي وضيفه بيترو أتليتيكو الأنغولي غدا السبت بملعب حمادي العقربي برادس انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا بادارة الحكم التشادي الهادي ألو محمد.

ويتصدر بيترو أتليتيكو الأنغولي المجموعة الثالثة بـ 6 نقاط، فيما يتقاسم الترجي الرياضي التونسي و الهلال السوداني المركز الثاني بـ 3 نقاط، مع أفضلية فارق الأهداف المقبولة والمدفوعة والمواجهة المباشرة للهلال السوداني، فيما يتذيل النجم الرياضي الساحلي المجموعة بصفر من النقاط.