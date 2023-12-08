الانسجام الحكومي وآداء الإدارة التونسية محور لقاء رئيس الدولة برئيس الحكومة



تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد، لدى استقباله رئيس الحكومة أحمد الحشاني، سير العمل الحكومي بوجه عام وأكد على ضرورة الانسجام في العمل الحكومي لأن " دور الحكومة مساعدة رئيس الجمهورية في ممارسة الوظيفة التنفيذية"،حسب ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية نشرته ليل الخميس.



وشدّد الرئيس قيس سعيد على ضرورة أن تكون الادارة العمومية بوجه عامّ في مستوى "المنعرج التاريخي الذي تعيشه تونس" مضيفا أن "من يضع العقبات الواهية لعدم قضاء شؤون المواطنين ليس جديرا بتحمل المسؤولية".



وقال الرئيس سعيد ايضا ،وفق ذات البلاغ ،إن " هناك من الكفاءات داخل الادارة و هناك من له شعور بالمسؤولية وجدير بأن يحل محل من انعدم عندهم هذا الشعور".وأوضح رئيس الجمهورية،، في هذا السياق أن الدولة بالنسبة إلى المواطنين هي مجموع المرافق العمومية ومن يسعى الى تعطيل سيرها العادي ومن لا يستحضر مبدأ الحياد فانه "يمس بأمن الوطن و بحقوق المواطنين" .وقال الرئيس سعيد في السياق ذاته، "اننا اليوم نريد أن نختصر المسافة في الزمن ويجب أن يعي الجميع بهذه اللحظة التاريخية التي نعيشها".وأكدّ رئيس الجمهورية، ضرورة أن يكون كل مسؤول داخل الدّولة مهما كانت درجة مسؤوليته مثالا في التعفّف والتقشف ونكران الذّات .كما أكدّ رئيس الدولة لرئيس الحكومة، ضرورة التعويل على النّفس وعلى القدرات الذّاتية للتونسيين قائلا " بأيدي أبنائها وبعقول رجالها ونسائها تبنى الأوطان لا بالارتهان للخارج أو بوصفات توضع من دوائر لا تزال تحن الى الوصاية وتسعى الى أن تكون في موقع التلميذ الذي يتلقى الدّروس وتسند له علامات بحسب درجة خضوعه للوصاية وتنفيذه للاملاءات".