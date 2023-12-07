استعدادا لكاس افريقيا للامم... المنتخب التونسي لكرة القدم يواجه موريتانيا والراس الاخضر وديا يومي 6 و10 جانفي برادس

يجري المنتخب التونسي لكرة القدم في اطار تحضيراته الاخيرة لنهائيات كاس افريقيا للامم /الكوت ديفوار 2023+1/ مباراتين وديتين يومي السبت 6 والثلاثاء 10 جانفي القادم بملعب حمادي العقربي برادس.



وافادت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الخميس على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ان المنتخب الوطني سيخوض في اطار استعدادته للمسابقة القارية مباراة ودية اولى امام المنتخب الموريتاني يوم 9 جانفي قبل ان يلاقي في مباراة ثانية منتخب الراس الاخضر يوم 10 جانفي.

وللتذكير فان المنتخب التونسي سيخوض منافسات الدور الاول لمسابقة كاس افريقيا للامم التي ستحتضنها كوت ديفوار من 13 جانفي الى 11 فيفري 2024 ضمن المجموعة الخامسة.



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وسيستهل ابناء المدرب جلال القادري سلسلة مبارياتهم بملاقاة المنتخب الناميبي يوم 16 جانفي على الساعة الخامسة مساء.



ويواجه منتخب "نسور قرطاج" في الجولة الثانية المنتخب المالي يوم 20 جانفي القادم انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا على ان يختتم سلسلة لقاءاته في الدور الاول بملاقاة منتخب جنوب افريقيا يوم 24 من الشهر ذاته بداية من الخامسة مساء.





وفي ما يلي البرنامج الكامل لمباريات المجموعة الخامسة:

الجولة الاولى

الثلاثاء 16 جانفي 2024

س 17 / تونس - ناميبيا

س 20 / مالي - جنوب افريقيا





الجولة الثانية

السبت 20 جانفي 2024

س 20 / تونس - مالي

الاحد 21 جانفي 2024

س 20 / جنوب افريقيا - ناميبيا





الجولة الثالثة

الاربعاء 24 جانفي 2024

س 17 / جنوب افريقيا - تونس

س 17 / ناميبيا - مالي





ملاحظة / تقام مقابلات المجموعة الخامسة بمدينة كوروغو.

ويتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني من كل مجموعة الى جانب افضل اربعة منتخبات متحصلة على المركز الثالث الى الدور ثمن النهائي.