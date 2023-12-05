خروج عربة المترو رقم 4 عن السكة على مستوى محطة باردو دون تسجيل أي أضرار بشرية

أفادت شركة نقل تونس بأنّها سجّلت عشية، الثلاثاء، وتحديدا على الساعة الرابعة و10 دق بعد الزوال خروج العربة الأمامية للمترو عدد 4 عن السكة على مستوى محطة باردو. وأوضحت الشركة في بلاغ، أنه لم يتم تسجيل أية إصابات في صفوف الركاب مقابل تسجيل أضرار مادية.



وبينت أن الحادث تمثل في حياد العربة المتجهة إلى وسط العاصمة عن السكة واصطدامها بالحاجز الحديدي، الذّي تسبب عند سقوطه في إلحاق أضرار مادية بباب عربة المترو المتوقفة بالمحطة في اتجاه منوبة.





...



وأكدت الشركة عودة الجولان على الخط على مسلك واحد بين محطتي "خير الدين" و"باردو" وتم تعزيز العرض بتوفير 6 حافلات لتأمين تنقل المسافرين في اتجاه كلّ من محطتي "سليمان كاهية" و"خير الدين" وذلك في انتظار تمكّن المصالح المختصة للشركة من إعادة الجولان بصفة عادية في الاتجاهين.



وأشارت نقل تونس إلى تحوّل أعضاء لجنة التحقيق في الحوادث التابعة للشركة على عين المكان للمعاينة ولتحديد الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث.



وأكدت الشركة عودة الجولان على الخط على مسلك واحد بين محطتي "خير الدين" و"باردو" وتم تعزيز العرض بتوفير 6 حافلات لتأمين تنقل المسافرين في اتجاه كلّ من محطتي "سليمان كاهية" و"خير الدين" وذلك في انتظار تمكّن المصالح المختصة للشركة من إعادة الجولان بصفة عادية في الاتجاهين.وأشارت نقل تونس إلى تحوّل أعضاء لجنة التحقيق في الحوادث التابعة للشركة على عين المكان للمعاينة ولتحديد الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث.