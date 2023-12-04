وزير التعليم العالي: مشروع ميزانية الدولة رصد اعتمادات لانتداب 920 حامل دكتوراه خلال سنة 2024

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير، الاثنين بقصر باردو، أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة فتح الخطط لانتداب 920 حامل دكتوراه، بموجب خطط الانتداب المبرمجة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.



وأفاد بوكثير في ردوده على تدخلات النواب خلال مناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2024، ان وزارة التعليم العالي ستنتدب، لوحدها، أكثر من 800 حائز على شهادة دكتوراه، فيما سيتم توزيع البقية على الوزارات الأخرى مذكرا ان ميزانية السنة الماضية تضمنت انتداب 1130 من حاملي الدكتوراه.





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وقال في اجابته عن تساؤولات النواب حول تشغيل الدكاترة المعطّلين، "يحز في نفسي أن ارى طلبتي دون شغل" مضيفا ان الوزارة تسند التمويل لمدة تتراوح من عام الى عامين للدكاترة الباحثين في المؤسسات بنسبة تصل الى 80 بالمائة في حين يقع على عاتق المؤسسات توفير 20 بالمائة من المنح المسندة لدعم البحث العلمي.



وأشار الى أن هياكل البحث التي تقوم بالتعاقد مع الدكاترة لا توفر خطط سوى في اطار عقود محدودة زمنيا، مبرزا أن عقود التدريس بمؤسسات التعليم العالي العمومي بدورها محصورة زمنيا وتمتد فقط على عدد معين من السنوات.



وشدد على "أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تساند جهود الباحثين من خلال تمويلها لحوالي 600 هيكل بحث وهي تحرص على دعم تشغيلية الطلبة وخريجي التعليم العالي".









تونس تطلق مشروعا للحوسبة السحابية سيمكن من انشاء فضاء رقمي وطني لتخزين البيانات



تونس 4 ديسمبر (وات) - تطلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال سنة 2024 مشروعا للحوسبة السحابية هو الأول من نوعه في تونس بكلفة تناهز 9,6 مليون دينار، وفق ما صرح به وزير التعليم العالي منصف بوكثير.



واضاف الوزير، خلال جلسة عامة عقدت بقصر باردو لمناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2024 ان مشروع "الكلاود التونسي"، سيمكن من انشاء أنظمة رقمية سحابية، توفر مساحة وطنية لتخزين البيانات وهو ما سيتيح حماية المعطيات الرقمية الوطنية حتى لا تكون عرضة للتسّرب خارجيا.



وأفاد أن المشروع، الذي وصفه ب"مشروع الامن القومي" سيكون جاهزا للاستعمال في غضون الأشهر المقبلة.



واشار الوزير التعليم العالي، سعي الوزارة الى تركيز منظومة معلوماتية لمؤسسات التعليم العالي مؤكدا أن تونس تحتل المرتبة العاشرة من حيث الانتاج العلمي وعدد الاصدارات من المقالات والنشريات التقنية، وذلك من ضمن 132 بلدا.



وكشف أن تونس تحتل المرتبة 40 عالميا في مستوى صادرات التكنولوجيا المتطورة. في المقابل أقر الوزير بأن البلاد تواجه تحديا يتمثل في ضعف التفاعل مع المحيط الاقتصادي، اذ حلّت في المرتبة 98 عالميا على مستوى مؤشر مناخ الاستثمار والاعمال وهي مرتبة قال انها "غير مشرّفة".