كاس رابطة ابطال افريقيا / نتائج الجولة الثانية

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الثانية من مسابقة كاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم التي جرت يومي الجمعة والسبت :
السبت 2 ديسمبر 2023
المجموعة الاولى
السبت 2 ديسمبر 2023
المجموعة الاولى
تي بي مازمبي (الكونغو الديمقراطية) - ماميلودي صن داونز (جنوب افريقيا) 1-0
نادي نواذيبو (موريتانيا) - بيراميدز (مصر ) 2-0
المجموعة الثانية
جوانينغ غالاكسي (بوتسوانا) - سيكمبا (تنزانيا) 0-0
اسيك ميموزا (كوت ديفوار) - الوداد البيضاوي (المغرب) 1-0
المجموعة الثالثة
النجم الساحلي (تونس) - بيترو اتليتيكو (انغولا) 0-2
المجموعة الرابعة
يونغ افريكانز (تنزانيا) - نادي الاهلي (مصر) 1-1
الجمعة 1 ديسمبر 2023
المجموعة الثالثة
الهلال (السودان) - الترجي الرياضي (تونس) 3-1
المجموعة الرابعة
ميدياما (غانا) - شباب بلوزداد (الجزائر) 2-1
ملاحظة : يتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني عن كل مجموعة الى الدور ربع النهائي.
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