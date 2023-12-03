كاس رابطة ابطال افريقيا / نتائج الجولة الثانية

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الثانية من مسابقة كاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم التي جرت يومي الجمعة والسبت :



السبت 2 ديسمبر 2023

المجموعة الاولى



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تي بي مازمبي (الكونغو الديمقراطية) - ماميلودي صن داونز (جنوب افريقيا) 1-0

نادي نواذيبو (موريتانيا) - بيراميدز (مصر ) 2-0



المجموعة الثانية

جوانينغ غالاكسي (بوتسوانا) - سيكمبا (تنزانيا) 0-0

اسيك ميموزا (كوت ديفوار) - الوداد البيضاوي (المغرب) 1-0



المجموعة الثالثة

النجم الساحلي (تونس) - بيترو اتليتيكو (انغولا) 0-2



المجموعة الرابعة

يونغ افريكانز (تنزانيا) - نادي الاهلي (مصر) 1-1



الجمعة 1 ديسمبر 2023

المجموعة الثالثة

الهلال (السودان) - الترجي الرياضي (تونس) 3-1



المجموعة الرابعة

ميدياما (غانا) - شباب بلوزداد (الجزائر) 2-1



ملاحظة : يتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني عن كل مجموعة الى الدور ربع النهائي.