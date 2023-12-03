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كاس رابطة ابطال افريقيا / نتائج الجولة الثانية

Publié le Dimanche 03 Decembre 2023 - 10:47 قراءة: 0 د, 38 ث
      
في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الثانية من مسابقة كاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم التي جرت يومي الجمعة والسبت :

السبت 2 ديسمبر 2023
المجموعة الاولى
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تي بي مازمبي (الكونغو الديمقراطية) - ماميلودي صن داونز (جنوب افريقيا) 1-0
نادي نواذيبو (موريتانيا) - بيراميدز (مصر ) 2-0

المجموعة الثانية
جوانينغ غالاكسي (بوتسوانا) - سيكمبا (تنزانيا) 0-0
اسيك ميموزا (كوت ديفوار) - الوداد البيضاوي (المغرب) 1-0

المجموعة الثالثة
النجم الساحلي (تونس) - بيترو اتليتيكو (انغولا) 0-2

المجموعة الرابعة
يونغ افريكانز (تنزانيا) - نادي الاهلي (مصر) 1-1

الجمعة 1 ديسمبر 2023
المجموعة الثالثة
الهلال (السودان) - الترجي الرياضي (تونس) 3-1

المجموعة الرابعة
ميدياما (غانا) - شباب بلوزداد (الجزائر) 2-1

ملاحظة : يتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني عن كل مجموعة الى الدور ربع النهائي.


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