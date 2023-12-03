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بطولة ايطاليا - يوفيتش يتألق في فوز ميلان على فروزينوني

Publié le Dimanche 03 Decembre 2023 - 06:23 قراءة: 0 د, 37 ث
      
سجل المهاجم لوكا يوفيتش هدفا واحدا ولعب تمريرة حاسمة واحدة في فوز ميلان 3-1 على فروزينوني في بطولة الدرجة الأولى الإيطالية لكرة القدم يوم السبت.
وتقدم يوفيتش لصالح ميلان قبل دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء قبل أن يضاعف كريستيان بوليسيك النتيجة في الدقيقة 50 مستغلا تمريرة طويلة من حارس مرماه مايك ماينان.

وسجل فيكايو توموري الهدف الثالث من ضربة رأس مستغلا تمريرة يوفيتش في الدقيقة 74. وحمل هدف فروزينوني الوحيد توقيع ماركو بريشانيني من ركلة حرة قبل ثماني دقائق على نهاية الوقت الأصلي للشوط الثاني.
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ويحتل ميلان المركز الثالث برصيد 29 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف يوفنتوس المتصدر وثلاث نقاط خلف إنتر ميلان ثاني الترتيب الذي يحل ضيفا على نابولي، صاحب المركز الرابع، اليوم الأحد.


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