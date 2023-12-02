رابطة ابطال افريقيا - النجم الساحلي ينقاد الى هزيمة مخيبة للامال امام بيترو اتليتيكو الانغولي 0-2

انقاد النجم الساحلي مساء اليوم السبت الى الهزيمة بنتيجة 0-2 امام بيترو اتليتيكو الانغولي في لقاء الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمسابقة كاس رابطة أبطال افريقيا والتي دارت بملعب حمادي العقربي برادس.



وجاءت ثنائية بيترو اتليتيكو عن طريق اللاعب الكسندر غادش في دق 45+4 و 67.





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وبفضل هذا الانتصار يحتل بيترو اتليتيكو صدارة المجموعة الثالثة ب6 نقاط متقدما على الهلال السوداني والترجي الرياضي 3 نقاط بينما يقبع النجم الساحلي في ذيل ترتيب المجموعة بصفر نقطة بعد هزيمتين.



وسعى النجم الساحلي بعد هزيمة الجولة الاولى امام الترجي الرياضي وتداعيات خسارة هذا الأخير يوم أمس ضد الهلال السوداني، الى اعتماد طريقة هجومية من اجل التساوي في النقاط مع جميع اندية المجموعة والعودة الى نقطة الانطلاق مجددا.



ولئن حاول النجم الساحلي اعتماد خطة هجومية محضة تستند الى حيوية الثنائي العبدلي والعواني والذي وجد المساندة التامة من اسامة عبيد وياسين الشماخي في التنشيط الهجومي، فان وتيرة البناءات الامامية اتسمت بالتقطع حيث باستثناء تصويبة عبيد الراسية في دق 5 والتي تصدى لها الحارس ماركاز،لتعود الكلمة للاعبي بيترو اتليتيكو اذ كانت محاولاتهم اكثر خطورة بعد نجاح ابناء المدرب الكسندر دوس سانطوس في فرض ايقاعهم وكاد لوباز في دق 8 وجواكيم ماركوس في دق 13 ينجحان في افتتاح التسجيل لولا تالق الحارس كزاح في الاولى ومرور الكرة فوق الاخشاب في الثانية.



ووجد النجم الساحلي صعوبة كبيرة لفرض اليات لعبه وابراز خطورته الهجومية امام صلابة المنافس والامكانيات الفنية للاعبيه، والتي مكنتهم من كسب الحوارات الثنائية ومن ثم تهديد مرمى الحارس كزاح بوابل من الفرص الخطيرة في دق 31 عن طريق ماركوس تصدى لها حارس النجم وفي دق 45+ 2 براسية غادش والتي ولجت الشباك لكن الحكم الغى الهدف بداعي المخالفة على كزاح.

وفي الوقت الذي كان فيه الفريقان يتاهبان لانهاء الفترة الأولى من اللعب نجح نفس اللاعب الكسندر غادش من افتتاح النتيجة في دق 45+4 بعد عملية هجومية منسقة واضطراب كبير في دفاع النجم الساحلي الذي عاد الى حجرات الملابس على تأخر في النتيجة وهزة معنوية ذات تداعيات سلبية باعتبار توقيت الهدف.

ولم يتغير المشهد العام للمباراة كثيرا خلال الشوط الثاني، حيث غابت المحاولات الهجومية الجدية والسانحة للتهديف وانحصر اللعب في أغلب الفترات في منطقة وسط الميدان٫ وفي الوقت الذي كان فيه الجميع ينتظر ردة فعل قوية من لاعبي النجم من اجل تعديل الكفة تحت تشجيعات الاللاف من جماهيره الوفية التي تحمل اغلبها عناء التحول من سوسة الى رادس، حدث ما لم يكن في الحسبان بعد نجاح بيترو اتليتيكو في إضافة الهدف الثاني اثر عمل فردي وتسديدة من نفس اللاعب الكسندر غادش في دق 67.



وكان جليا التاثير السلبي للهدف الثاني لبيترو اتليتيكو الانغولي على معنويات لاعبي النجم الذين عجزوا عن رد الفعل وبدت محاولاتهم محتشمة، حيث بدا فريق جوهرة الساحل مفتقدا للاليات التي تمكنه من مغالطة الفريق الضيف الذي اظهر امكانيات عريضة فنيا وتكتيكيا وبدنيا وسيكون رقما صعبا بين اندية المجموعة الثالثة ومنافسا جديا على احدى بطاقتي التأهل الى ربع النهائي.



واعتمد الجهاز الفني للنجم الساحلي بقيادة عماد بن يونس على التشكيلة الاتية: رائد كزاح _ جاسر الخميري (محمد امين الجبالي 46)_ لؤي بن حسين _ يوسف العبدلي( الهادي جرتيلة 84)_ حمزة الجلاصي_ سومايلا سيدي بي_ حسام بن علي _ اسامة عبيد_ صلاح الدين الغدامسي_ راقي العواني(فرج بن نجيمة 46) _ ياسين الشماخي( صالح البرهومي 70).

ومن جهته عول الكسندر دوس سانطوس على التشكيلة التالية: هوغو ماركاز_ بيدرو بينتو_ وليام سيلفا_ أندرسون دا كروز_ جريدي لوباز_ انياتشو ميغال_ جوناتان تورو_ الكسندر غادش (تياغو ليال 79)_جواكيم بالانغا_ ايدي الفونسو_ ميغال فييرا.