عماد بن يونس: "مباراة اتليتيكو ستكون حاسمة في مشوار التاهل الى الدور القادم

شدد عماد بن يونس مدرب النجم الساحلي ان لقاء الغد السبت ضد بيترو اتليتيكو الانغولي بملعب رادس في اطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكاس رابطة ابطال افريقيا ستكون حاسمة ويتعين فيها تحقيق الانتصار بما ان نتيجتها ستكون مصيرية في مشوار النجم الساحلي نحو التاهل الى الدور القادم من المسابقة.

واوضح بن يونس خلال الندوة الصحفية التي عقدها مساء اليوم الجمعة بقاعة المؤتمرات الاعلامية بملعب حمادي العقربي برادس ان "الهزيمة في لقاء الترجي الرياضي بمناسبة الجولة الاولى حملت معها عديد النقاط الايجابية وكذلك بعض الملاحظات الفنية والتكتيكية التي حرصنا خلال الحصص التدريبية لهذا الاسبوع التركيز عليها واهمها معضلة التجسيم والنجاعة الهجومية ولهذا تم التركيز على العمل امام المرمى من اجل تحسين مستوى النجاعة التي اتمنى ان تكون حاضرة في لقاء السبت في ظل المساندة الجماهيرية الكبيرة التي سيلقاها الفريق من احباء النادي الذين سيسجلون حضورهم بمدرجات رادس".

وحول الجاهزية البدنية للاعبين بعد الاداء البدني الغزير في لقاء الترجي الرياضي اوضح بن يونس "ان مثل مباراة بيترو اتليتيكو تتطلب قبل كل شي حضورا ذهنيا كبيرا بما ان اللاعب على استعدادا لتقديم عطاء غزير اذا كان جاهزا ذهنيا وهي المسالة التي تم العمل عليها خلال الحصص التمرينية لهذا الاسبوع و اتمنى ان يكون اللاعبون في اوج استعدادهم يوم المباراة من اجل اسعاد الانصار وتحقيق فوز يعد مصيريا بالنسبة لنا على المستوى البسيكولوجي اذا اردنا المراهنة بجدية على احدى ورقتي التاهل الى الدور القادم".

واضاف بن يونس ان "مباريات كاس رابطة ابطال افريقيا من شانها ان تمنح شبان النجم الساحلي رصيدا كبيرا من الخبرة ولهذا نتتظر منهم احداث الفارق و التالق مع تقدم المسابقة و لاشك ان لقاء الغد ضد بيترو اتليتيكو الانغولي سيكون مناسبة لهم لاثبات حقيقة امكانيتهم وجدارتهم بحمل قميص النجم الساحلي".



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واثنى عماد بن يونس على امكانيات الفريق المنافس مؤكدا بالقول "لقد تابعت بيترو اتليتيكو عن كثب وهو فريق محترم و يمتلك امكانيات هامة فنيا و تكتيكيا رغم ان الاداء العام للفريق لم يكن مقنعا في مباراة الجولة الاولى ضد الهلال السوداني و لكن المؤهلات التي اظهرها في لقاء صان داونز ضمن منافسات السوبر ليغ تملي علينا اخذ كل الاحتياطات من اجل الحد من خطورته و استغلال نقاط ضعفه ".

ومن جهته اوضح اللاعب فراس العمري ان "هزيمة الاسبوع المنقضي ضد الترجي الرياضي تم طيها رغم الاداء الجيد الذي قدمناه و كنا لا نستحق الهزيمة و يتعين علينا بذل قصارى المجهودات من اجل تدارك الامر و تحقيق الانتصار في لقاء بيترو من اجل اسعاد احباء النجم الساحلي و مواصلة المشوار بكل ثقة في النفس ".

يذكر ان مباراة النجم الساحلي و بيترو اتليتيكو الاانغولي تدور يوم غد السبت بداية من الساعة الثامنة ليلا بملعب حمادي العقربي برادس.