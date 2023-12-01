وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) تكشف عن قائمة الرياضيين التونسيين المرشحين للمنافسة على لقب الافضل لعام 2023

كشفت وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) اليوم عن قائمة الرياضيين التونسيين الذين تم ترشيحهم للمنافسة على لقب الافضل لعام 2023 في المسابقات الخمس للاستفتاء الرياضي الوطني في دورته الثانية عشرة الذي تنظمه الوكالة سنويا .



ويذكر ان الاستفتاء الرياضي الذي تنظمه ادارة الشباب والرياضة بوكالة (وات) سنويا مفتوح ضمن" المسابقة الرسمية" لمشاركة كل الاعلاميين الرياضيين التونسيين والمديرين الفنيين للجامعات الوطنية الرياضية ومدربي اندية الرابطة المحترفة الاولى .





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كما يمكن المشاركة في الاستفتاء للجمهور الرياضي عبر موقع الوكالة على الانترنات tap.info.tn ضمن "مسابقة الجمهور" .



وبعد سبر اراء تمهيدي اولى تم ضبط قائمة المرشحين والمرشحات لاستفتاء افضل الرياضيين والرياضيات لعام 2023 كالاتي :



– مسابقة أفضل لاعب كرة قدم تونسي.

منتصر الطالبي - الياس السخيري – عيسى العيدوني



مسابقة أفضل رياضي.

ايوب الحفناوي (سباحة) – خليل الجندوبي(تايكواندو) – فراس القطوسي ( تايكواندو)



– مسابقة افضل رياضية.

انس جابر(تنس) – منى الباجي ( كرة حديدية) الفة الشارني ( رماية)



– مسابقة افضل رياضي( احتياجات خاصة – بارالمبي ) .

رؤي الجبابلي ( العاب قوى) - وليد كتيلة (العاب قوى) – ماهر الرحماني (تجديف)



– مسابقة افضل رياضية ( احتياجات خاصة – بارالمبية ) .

روعة التليلي (العاب قوى) – سمية بوسعيد (العاب قوى) – رجاء الجبالي (العاب قوى)