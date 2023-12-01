يدـ كاس افريقيا للامم /مصر 2024/ـ برنامح مقابلات المنتخب التونسي

يستهل المنتخب التونسي لكرة اليد سلسلة لقاءاته ضمن الدور الاول لكاس افريقيا للامم التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة من 17 الى 27 جانفي القادم والمؤهلة الى اولمبياد باريس 2024، بمواجهة نظيره الكيني يوم 17 جانفي بداية من الساعة 11 بتوقيت تونس.





ويلاقي نسور قرطاج في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة منتخب نيجيريا يوم الجمعة 19 جانفي بداية من الساعة السابعة مساء على ان يختتم الدور الاول بالتباري مع منتخبانغولا يوم الاحد 21 جانفي على الساعة السابعة مساء ايضا.



...







واستعدادا لهذا الموعد القاري، سيخوض منتخب الاكابر ثلاثة تربصات حيث سيقام الاول بمدينة المنستير من 19 الى 29 ديسمبر وسيجري خلاله المنتخب الوطني مقابلتين وديتين مع نظيره الياباني المترشح الى الالعاب الاولمبية فيما سيدور التربص الثاني من 2 الى 7 جانفي وتتخلله مشاركة في دورة فرنسا الدولية وملاقاة فرنسا يوم 4 جانفي والمنتخب البحريني يوم 6 من نفس الشهر.





اما التربص الاعدادي الاخير فسيجرى من 10 الى 14 جانفي بمدينة الحمامات وسيتقابل خلاله المنتخب الوطني مع كل من غينيا يوم 11 جانفي والجزائر يوم 13 منه على ان يكون السفر الى القاهرة يوم 15 جانفي قبل يومين من مقابلته الافتتاحية في المسابقة القارية ضد كينيا.

