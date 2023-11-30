المنستير: اللّجنة الجهوية للتسريع في انجاز المشاريع العمومية تتوصل إلى حلول بخصوص 3 مشاريع معطّلة في القطاع الصحي

خصّصت اللّجنة الجهوية للتسريع في انجاز المشاريع العمومية أشغال جلستها، المنعقدة اليوم الخميس، للنظر في ثلاثة مشاريع معطلة في القطاع الصحي وتوصلت إلى حلول سيتم الشروع في تنفيذها، وفق ما أفاد به كاتب عام ولاية المنستير سمير الرايس.





وأكد سمير الرايس، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه تمت حلحلة المشاريع المتعلّقة بقطاع الشباب والرياضة والتي سبق للّجنة النظر فيها، إذ عاين والي المنستير ميدانيا القاعة المغطاة بالمكنين، وتم ضبط النقائص، فيما أعلنت وحدة الصفقات بالمجلس الجهوي عن طلب عروض وطني عدد 64 لسنة 2023، وحدّد آخر أجل لقبول العروض يوم 22 ديسمبر 2023.



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وأحالت وزارة الشباب والرياضة خلال الأسبوع الماضي الإعتمادات للمشاريع الشبابية التي كانت معطّلة في حين أنّ مشاريع التطهير المعطلة ليست فيها إحالة إلى المجالس الجهوية وتكون على مستوى الديوان الوطني للتطهير غير أنّ الولاية حريصة على مواصلة متابعتها والدفع لمزيد التسريع فيها، حسب سمير الرايس.

وأوضح المدير الجهوي للصحة بالمنستير، جوهر المكني، المشاريع الصحية المعطلة تتمثل في تهيئة المستشفى الجهوي الحاج علي صوّة بقصر هلال والبالغة كلفته 4 ملايين دينار ممولة من وزارة الصحة، حيث تقدم انجازه بنسبة 60 في المائة غير أنّ المقاول تأخر في تنفيذ الأشغال وتقرر التسريع في إجراءات فسخ الصفقة.

وتقرّر بشأن مشروع استكمال تطوير المستشفى المحلي بجمّال إلى مستشفى جهوي صنف "ب" اتخاذ إجراءات لإيجاد حلّ مع المقاول للتسريع في تسليم المشروع أو الانطلاق في إجراءات فسخ الصفقة، وانطلق هذا المشروع في ماي 2017 وكان من المفروض انتهاء أشغاله في أكتوبر 2018.

كما تقرر خلال جلسة اليوم انجاز مشروع تجديد شبكة الوقاية من الحرائق بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير على أقساط، حسب ذات المصدر.

وكانت اللّجنة الجهوية للتسريع في انجاز المشاريع العمومية، خصصت جلستين بتاريخ 19 أكتوبر 2023 و26 أكتوبر المنقضي للنظر في 13 مشروعا معطلا في قطاعي الشباب والرياضة، وجلستين بتاريخ 2 و9 نوفمبر الجاري لمشاريع التطهير ومن أبرزها انجاز محطة جماعية لمعالجة المياه الصناعية بالقطب التكنولوجي للنسيج، في حين أعلن منذر بن سيك علي والي المنستير في ختام جلسة اليوم عدم تخصيص جلسة ثانية لقطاع الصحة.