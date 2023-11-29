في محادثة هاتفية مع السيسي .. الرئيس سعيد يؤكد استعداد تونس لاستقبال عدد من المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج

عبر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في مكالمة هاتفية مساء اليوم الثلاثاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن الاستعداد لاستقبال عدد من المصابين الفلسطينيين في العدوان الصهيوني لتلقي العلاج في تونس، وذلك بالتنسيق مع السلطات المصرية والهلال الأحمر الفلسطيني.



وقال سعيد، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، إنه "في هذه الفترة التي تشهد هدنة هناك عدد كبير من الذين لا يجدون الحد الأدنى من الرعاية الصحية ويموتون كل يوم نتيجة لهذا الوضع الكارثي اللاإنساني".





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وأفادت رئاسة الجمهورية بأن وزيري خارجيتي البلدين سيتوليان التنسيق في أقرب الآجال "حتى يقوم الشعب التونسي بواجبه المقدس تجاه الشعب الفلسطيني".

وأثنى رئيس الجمهورية، في المكالمة الهاتفية مع الرئيس السيسي، على الدور الذي تقوم به جمهورية مصر العربية في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بعد الدمار الذي لحق بكل مرافقها نتيجة العدوان الصهيوني عليها.

كما بحث الرئيسان العلاقات بين البلدين، وفق ذات المصدر.