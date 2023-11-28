قبلي: تواصل انجاز عدد من المشاريع لسد النقص الحاصل في مياه الري بعدد من الواحات

تواصل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، انجاز عدد من المشاريع لتعزيز الموارد المائية المخصصة لري الواحات او لتعويض عدد من الابار الجوفية الحارة التي تساهم في تخفيف ضغط الاستهلاك على المائدة



واوضح رئيس قسم المياه والتجهيز الريفي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية قيس حاجي صباح اليوم الثلاثاء لصحفي "وات"، انه تم الفروغ خلال هذه السنة من حفر بئرين بكل من واحة نقة من معتمدية سوق الاحد، وواحة بنزيتون من معتمدية قبلي الجنوبية، علاوة على تواصل الاشغال بـ6 حضائر اخرى لحفر ابار، لسد النقص في مياه الري المسجل ببعض الواحات





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واضاف المصدر ذاته، ان قد تم انجاز تدخل ناجح على البئر الجيوحرارية عدد 5 بمنطقة الزوية من معتمدية سوق الاحد، رغم خطورة ودقة هذا التدخل لاصلاح التهرؤ الذي طرأ على انابيب اكساء البئر، واشار الى ان المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، اعلنت للمرة الثالثة على طلب عروض لانجاز بئر جيوحرارية عميقة جدا بواحة قبلي بتكلفة تناهز 6 فاصل 5 مليون دينار

وبين ان التاخر في انجاز الابار الحارة شديدة العمق، مرده عدم وجود الكثير من الشركات المتخصصة، وهو ما يتطلب بعض الوقت لايجاد المقاولات التي تستجيب للشروط الموضوعة في عقد صفقات مثل هذه المشاريع الهامة، التي تساهم في الحد من الضغط على مائدة المركب النهائي بمنطقة نفزاوة ورجيم معتوق والتي لا يتجاوز عمقها 350 مترا حيث ان الابار الجوفية الحارة التي يصل عمق البعض منها الى 2800 متر، تستغل موائد شديدة العمق، فضلا عن كونها تمكن من حفر ابار ارتوازية ذات مياه مرتفعة الحرارة وبضغط عال يمكن من الاستغلال المباشر لهذه الابار دون اللجوء الى ربطها بالتيار الكهربائي وتركيز مضخات لدفع المياه، كما انها تساعد في سد النقص في مياه الري الموجه للواحات اثر القيام بعملية التبريد، مع تخصيص جزء هام من مياهها لري البيوت المحمية التي تنتج انواعا مختلفة من الباكورات التي تساهم في اعادة التوازن للسوق التونسية في فترات الانتاج ما بين الفصول، علاوة على مردودها من العملة الصعبة في ظل توجيه بعض منتوجاتها للتصدير.