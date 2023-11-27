في منتدى الاتحاد من أجل المتوسط .. وزير الخارجية يدعو لتفادي المواقف التي تطلق العنان للكيان الصهيوني لتقتيل الفلسطينيين

دعا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، اليوم الإثنين، إلى تفادي اجترار المواقف التي ساوت بين الجلّاد وضحيته وأطلقت العنان للكيان الصهيوني المحتل للإمعان في التقتيل والتنكيل بمدنيين أبرياء وعُزَّل في فلسطين.





وأكد عمار، في كلمة ألقاها اليوم في أشغال المنتدى الإقليمي الثامن للاتحاد من أجل المتوسّط المنعقد ببرشلونة يومي 26 و27 نوفمبر 2023 والمخصص لبحث الوضع في الشرق الأوسط، أن تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشرُوعة، التي لا تسقط بالتقادم، يمثل شرطا أساسيا لتعزيز قدرة الاتّحاد من أجل المتوسط على تحقيق أهدافه.



وأضاف أنه لم يعد من الممكن أن يتغاضى العالم اليوم عن أصل الصراع وجوهره الذي يظل قضية احتلال، مشيرا إلى أن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وضعت المجتمع الدولي وعددا من القوى النافذة أمام مسؤولياتها وأمام مدى مصداقية ما يروجونه من شعارات حقوق الإنسان واحترام المواثيق والقوانين الدولية لاسيّما حق الشعوب في تقرير مصيرها.وأكد عمار، في هذا السياق، فشل منطق الغطرسة والقوة ونهج العنف المفرط الذي ينتهجه الكيان المحتل في النيل من عزيمة الشعب الفلسطيني الصامد ومن تشبثه بأرضه التي بذل من أجلها خلال 50 يوما، فقط، أكثر من 15 ألف شهيد.واعتبر أن محاولات التضليل الإعلامي لم تعد تنطلي على الشعوب، بعد أن انكشفت لها حقيقة تعرض الفلسطينيين لحرب إبادة جماعية ولجرائم ضدّ الإنسانية، داعيا إلى إخضاع كل من يثبت تورطه في ارتكاب هذه الجرائم للمحاسبة أمام القضاء الدولي.كما حث على التحلي بالشجاعة والجرأة، وهو ما دأبت عليه تونس في كافة مواقفها من القضية العادلة للشعب الفلسطيني، معتبرا أن حلّ الدولتين أصبح اليوم شعارا مُفرغا لم يعد الكيان المحتل يذكره بل ويسعى إلى إجهاضه بشكل ممنهج.