"دراسة الأرشيف الموسيقي الورقي والسمعي" محور ندوة علمية في النجمة الزهراء يوم 1 ديسمبر

ينظم مخبر البحث في الثقافة والتكنولوجيات الحديثة والتنمية والمعهد العالي للموسيقى بتونس ومركز الموسيقى العربية والمتوسطية "النجمة الزهراء" يوم الجمعة 1 ديسمبر 2023 ندوة علمية بعنوان "دراسة الأرشيف الموسيقي الورقي والسمعي" وذلك بالنجمة الزهراء بسيدي بوسعيد.





وتنطلق فعاليات الندوة على الساعة التاسعة صباحا بجلسة افتتاحية، تليها ثلاث جلسات. يترأس الأولى محمد سيف الله بن عبد الرزاق وهو منسق الندوة العلميّة، وأستاذ محاضر بالمعهد العالي للموسيقى بتونس، ويقدم خلالها الموسيقي والباحث في العلوم الموسيقية فتحي زغندة، أحد المختصين في دراسة الرصيد السمعي لأرشيف مركز الموسيقى العربية والمتوسطية، مداخلة بعنوان "من الكنوز السمعيّة بمركز الموسيقى العربية المتوسطية".



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كما تقدم عائشة الخلفاوي، (باحثة في الموسيقى والعلوم الموسيقيّة) مداخلة بعنوان

L'étude des archives : vers une méthodologie de recherche appliquée. Le cas du CMAM

وإثر ذلك يقدم الباحث محمد أنيس الحمادي، (المعهد العالي للفنون والحرف بقفصة)، مداخلة بعنوان "مساهمات البارون رودولف ديرلانجي في إعداد المؤتمر الأول للموسيقى العربية بالقاهرة من خلال وثائق أرشيفية محفوظة بمركز الموسيقى العربية والمتوسطية النجمة الزهراء".



أما الجلسة الثانية لهذه الندوة فيترأسها محمد مسعود إدريس، (أستاذ تعليم عال متميّز بالمعهد العالي للفن المسرحي)، وتقدم فيها المديرة العامة للنجمة الزهراء سلوى بن حفيّظ، وهي أستاذة محاضرة في الموسيقى والعلوم الموسيقية، مداخلة بعنوان "أرشيف البارون ديرلونجي رافد للمعرفة وسند للذاكرة" كما يقدم الباحث رشيد السلامي، وهو أحد المختصين في دراسة الرصيد الورقي لأرشيف مركز الموسيقى العربية والمتوسطية، مداخلة بعنوان "جذاذات الرصيد الورقي للبارون مقاربة ديرلونجاي، مقاربات في تحديدها".

وفي الجلسة ذاتها يستعرض مكرم الأنصاري، مدير بيت المالوف بمسرح الاوبرا بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي، "المحطات الأولى في ترجمة المخطوطات الموسيقية العربية القديمة الواردة في الأرشيف الموسيقي للبارون رودولف ديرلنجي بين الجمع والترجمة والمراجعة".

ويترأس محمد أنيس الحمادي، الجلسة الثالثة، التي تقدم فيها الأستاذة بالمعهد العالي للموسيقى بصفاقس مداخلة بعنوان "إشكالية التصنيف وسلامة المضمون المعرفي لبعض من تساجيل خزينة النجمة الزهراء".

ويفسح المنظمون المجال للباحثين في مرحلة الدكتوراه للمشاركة بورقات بحثية، حيث تقدم شريفة القروي، مداخلة بعنوان "مطالعات وآراء حول مؤتمر الموسيقى العربيّة للمؤلف التركي رؤوف يتكا"، ويتحدث سليم السلامي في مداخلته عن "حضور آلتي البيانو والهارمونيوم من خلال أرشيف البارون ديرلانجي: محمّد القادري نموذجا".