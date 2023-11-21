سيدي بوزيد: الاعلان عن تأسيس شركة تعاونية للخدمات الفلاحية

تم، اليوم الثلاثاء بسيدي بوزيد، الاعلان عن تأسيس شركة تعاونية للخدمات الفلاحية "البطومات" وذلك خلال جلسة انتظمت بمحضنة المؤسسات بسيدي بوزيد.



وبينت رئيسة الشركة التعاونية، سناء عماري، في تصريح ل(وات)، أن الشركة ترمي الى تكملة المجمع التنموي الفلاحي النسائي "البطومات" بمعتمدية سوق الجديد الذي يضم 47 منخرطة من نساء المنطقة.





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وأشارت الى أن نشاط الشركة يتمثل في تثمين المنتوجات الفلاحية وتحويلها وخاصة في مجال "العولة" وكل المنتوجات الفلاحية التي يمكن تثمينها كما ستقدم الشركة أيضا خدمات للفلاحين.



واوضحت أن فكرة تأسيس الشركة التعاونية جاءت اثر حصول المجمع التنموي الفلاحي النسائي "البطومات" على مشروع بقيمة 85 ألف ديناريتمثل في تركيز وحدة لتكسير وتقشير الفواكه الجافة، مشيرة الى ان الشركة التعاونية ستمكن من بتصدير المنتوجات الفلاحية ذات الجودة العالية التي تنتجها نساء المجمع الفلاحي بسوق الجديد وستساعد النساء الريفيات والفلاحين على تخطي عدد من المشاكل في قطاع الفلاحة.