رئيس الجمهورية يدعو القضاة إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية لتسليط الجزاء على كل من أذنب في حق الشعب

أكد رئيس الجمهورية خلال لقاءه، عصر اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2023 بقصر قرطاج، ب ليلى جفال، وزيرة العدل، على ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، مؤكدا على ضرورة البت في آجال معقولة في عديد القضايا التي لم يتم البت فيها منذ سنوات عديدة، وفتح كل الملفات دون تردد.ودعا رئيس الجمهورية القضاة إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية لتسليط الجزاء على كل من أذنب في حق الشعب.