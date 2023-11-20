المدير العام لديوان الصناعات التقليدية: "نتوقع بلوغ قرابة 180 مليون دينار من الصادرات المباشرة لمنتجات الصناعات التقليدية مع موفى هذه السنة"

كشف المدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليدية، فوزي بن حليمة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الاثنين، أن الديوان يتوقع ان تبلغ الصادرات المباشرة من منتجات الصناعات التقليدية التونسية (دون احتساب المنتجات التي يقتنيها السياح عند زيارتهم لتونس) ما بين 170 و 180 مليون دينار مع موفى هذه السنة، أي بزيادة متوقعة بين 15 و20 بالمائة مقارنة بسنة 2022 التي بلغت فيها الصادرات 150 مليون دينار.



وقال بن حليمة، على هامش افتتاح الدورة الثامنة لمعرض هدايا وتحف آخر السنة بدار نابل، إن "قطاع الصناعات التقليدية بدأ يتعافى شيئا فشيئا بعد أزمة "كوفيد"، وبدأ يسترجع نسق تطوّره خاصة مع عودة السياحة التونسية الى مستويات مرموقة والتي ساهمت في إعادة انعاش القطاع وإعطاء دفع كبير للحرفيين لمزيد البذل والانتاج".

وأضاف أن تونس تعمل على مزيد فتح الآفاق لترويج منتجات الصناعات التقليدية باقتحام أسواق جديدة خاصة بعد ان دخلت المنتجات التقليدية الى السوق الامريكية والكندية لتوجه الجهود لدخول السوق الخليجية التي تشكل سوقا واعدة للصناعات التقليدية التونسية، بالاضافة الى السوق الاوروبية التقليدية التي تستقطب نحو 40 بالمائة من صادرات الصناعات التقليدية.



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وأشار، من جهة أخرى، إلى أن معرض هدايا وتحف آخر السنة بنابل، والذي يتميز بمشاركة 25 حرفيا وحرفية اغلبهم من الشباب من خريجي التعليم العالي، يؤكد ان قطاع الصناعات التقليدية ما فتئ يستقطب الشباب من الراغبين في بعث مشاريعهم الخاصة معوّلين على مهاراتهم في الابتكار والتجديد وتطوير المنتوج التقليدي، ليلقى الرواج داخليا وخارجيا بعد مشاركتهم في عديد الدورات التكوينية في فضاء الابتكار "هاب ديزاين بنابل".

وأبرز أن الحرفيين والمبتكرين الشباب، الذين يشاركون في مختلف المعارض والصالونات الحرفية، التي ينظّمها الديوان الوطني للصناعات التقليدية وخاصة صالون الابتكار في الصناعات التقليدية في شهر مارس من كل سنة، يمثّلون ما بين 70 و 80 بالمائة من العارضين، بما يؤكد أن قطاع الصناعات التقلدية قطاع جاذب للشباب ومجال واسع للتنمية والتشغيل والابتكار.

وأوضحت المندوبة الجهوية للصناعات التقليدية، سناء منصور الزين، بالمناسبة، الى ان معرض هدايا وتحف آخر السنة، الذي ينتظم بالتعاون مع جمعية صيانة مدينة نابل الى غاية 28 نوفمبر، يشكل فرصة كبيرة للزوار لاقتناء احتياجاتهم من التحف والهدايا والمنتجات المستوحاة من المنتوج التقليدي الذي تتميز به ولاية نابل والذي يتميز بجودة عالية وبأسعار مدروسة إن بالنسبة للمنتجات المطرزة او القفاف التقليدية المزركشة او منتجات "المكرمي" بالاضافة الى منتجات التزويق والديكور ومنتجات الصابون المعطر والشمع والمعدات الصالحة للمطبخ او المنتجات المحلية التي تستعمل في اعداد الاكلات التقليدية.