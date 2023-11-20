نادي برشلونة يعلن رسميا إصابة بابلو غافي بتمزق كامل في الرباط الصليبي

أعلن نادي برشلونة الاسباني, اليوم الاثنين, رسميا اصابة لاعبه الدولي, بابلو غافي, بتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي بركبته اليمنى, مع إصابة مصاحبة في الغضروف المفصلي الجانبي, وذلك بعد الاختبارات التي أجراها اللاعب عقب إصابته في مباراة إسبانيا وجورجيا أمس الأحد في تصفيات بطولة اوروبا للامم "يورو 2024".



وقال برشلونة في بيان رسمي: "ظهرت الاختبارات التي أجريت صباح الاثنين على لاعب الفريق الأول غافي وبينت أنه يعاني من تمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى مع إصابة مرتبطة بالغضروف المفصلي الجانبي" موضحة" ان اللاعب سيخضع لعملية جراحية في الأيام المقبلة سيتم بعدها إصدار تحديث طبي جديد".

وأصيب غافي خلال مشاركته مع منتخب إسبانيا في المباراة الأخيرة للمجموعة في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024 ضد جورجيا, حيث خرج لاعب خط وسط برشلونة مصابا بعد مرور 26 دقيقة فقط من اللقاء.



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وشارك غافي هذا الموسم في 15 مباراة مع برشلونة, 13 منها في التشكيلة الأساسية, سجل لاعب خط الوسط أمام فياريال في البطولة ورويال أنتويرب في رابطة أبطال أوروبا, كما قدم تمريرة حاسمة واحدة.

ومنذ أن ظهر غافي لأول مرة مع الفريق في سن 17 عاما في أوت 2021 ضد خيتافي, شارك لاعب خط الوسط في 111 مباراة, 89 منها كأساسي وسجل سبعة أهداف وقدم 12 تمريرة حاسمة, وفاز مع برشلونة بلقب البطولة موسم 2022/23, وكأس السوبر الإسباني في نفس الموسم, وعلى المستوى الفردي, فاز غافي أيضا بجائزة الفتى الذهبي لعام 2022 .