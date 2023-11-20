قفصة: رصد تمويلات بقيمة 40 مليون دينار من أجل رفع مردودية شبكات جلب وتوزيع مياه الشرب

رصدت الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه، مبلغا بقيمة 40 مليون دينار، من أجل تمويل مشروع خاص برفع مردودية شبكات جلب وتوزيع مياه الشرب بعدد من مناطق ولاية قفصة، ضمن إستراتيجيتها الرامية إلى التحكّم في إستعمالات المياه وترشيد إستهلاكها في ظلّ محدودية الموارد المائية والشحّ المائي الذي تواجهه البلاد.



وقال رئيس أقليم هذه الشركة بقفصة محمد بن عاسي اليوم الإثنين، في تصريح لصحفية "وات"، أن المشروع خاصّ برفع مردودية شبكات جلب وتوزيع المياه من خلال تجديد ما لا يقلّ عن 35 كلم من القنوات المتقادمة بهدف الحدّ من التسرّبات ومن كمّيات المياه الضائعة وتغيير 10 آلاف عدّاد بغرض تحسين دقّة العدّ لدى المشتركين، هو مشروع بصدد الإنجاز على مدى خمس سنوات.

وبين عاسي إن الشركة قامت في الفترة الماضية بالإعلان عن طلب العروض الخاص بإقتناء القنوات الجديدة، وهي تستعدّ الآن للإعلان عن طلب العروض الخاص بإنجاز الأشغال، وسبقت عملية البدء في تنفيذ هذا المشروع، دراسة قام بها إقليم الشركة في قفصة، حول تحديد الأماكان والمناطق التي تتطلّب التدخل السريع لتجديد قنوات جلب وتوزيع مياه الشرب بها، وأغلبها مناطق وأحياء تتبع معتمديات قفصة الجنوبية والقطار وسيدي بوبكر.



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ولفت بن عاسي في هذا السياق، إلى أن إقليم شركة إستغلال وتوزيع المياه بقفصة وحتى قبل إقرار هذا المشروع الخاص بالرفع من مردودية شبكات جلب وتوزيع مياه الشرب، يقوم سنويا بتجديد أجزاء يتراوح طولها ما بين 15 و20 كلم سنويا من الشبكة بمختلف معتمديات الولاية والبالغ طولها 2000 كلم.

ويشمل مشروع رفع مردودية شبكات الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه، المُموّل من البنك الألماني للتنمية إلى جانب ولاية قفصة، ولايات أخرى بالوسط والجنوب التونسي، وهي القيروان والقصرين وقابس ومدنين وتطاوين وسيدي بوزيد.