برشلونة يرحب ببيع نجمه البرازيلي رافيينا الى توتنهام الانقليزي

رحب نادي برشلونة الاسباني لكرة القدم, ببيع البرازيلي رافاييل دياز بيلو "رافيينا", احد اللاعبين البارزين في خط هجوم

الفريق, هذا الموسم إلى نادي توتنهام هوتسبير الانقليزي في فترة التنقلات الشتوية المقبلة, حسب ما افادت به تقارير صحفية اليوم الاحد.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية, فإن توتنهام هوتسبير عاد للاهتمام بالحصول على خدمات رافينيا, بغية الاستفادة من خدماته ابتداء من الميركاتو الشتوي المقبل.

وأشارت الصحيفة, إلى أن الإصابة والإيقاف تسببا هذا الموسم في عدم مشاركة رافينيا بانتظام مع برشلونة, تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز, لذا لم يسجل سوى هدفين مع صنع لمثليهما في 11 مباراة, موضحة أن "الفريق الاسباني يرحب بعرض



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توتنهام لشراء رافينيا, إذا قدم النادي الانقليزي مقابلا مرضيا".

كما كشف ذات المصدر أن نادي برشلونة يحتاج لأموال بيع رافينيا, من أجل قيد فيتور روكي في الميركاتو الشتوي المقبل.

وكان برشلونة قد تعاقد مع رافينيا في صيف 2022, قادما من ليدز يونايتد, مقابل 60 مليون يورو.