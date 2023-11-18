بعد الفوز في ليبيريا 1-صفر / منتخب مالاوي يصل غدا الى بلاده لاستضافة المنتخب التونسي يوم الثلاثاء

يغادر وفد منتخب مالاوي لكرة القدم اليوم مونروفيا (ليبيريا) في اتجاه اديس ابابا ( اثيوبيا) بعد ان خاض امس مباراة الجولة الاولى ضمن تصفيات كاس العالم 2026 مع منتخب ليبيريا في مونروفيا .





وسيقضي منتخب مالاوي اليوم السبت في اديس ابابا ليلتحق ببلاده يوم غد الاحد استعدادا لاستضافة المنتخب التونسي في مباراة الجولة الثانية لتصفيات المجموعة الثامنة يوم الثلاثاء المقبل بملعب بينجو الوطني في ليلونجوي ( الساعة الثالثة بعد الزوال بالتوقيت المحلي- الثانية بعد الزوال بتوقيت تونس ) .



وسجلت قائمة منتخب مالاوي عودة المهاجم المحترف في جنوب إفريقيا جابادينيو مهانجو إلى الفريق بعد غيابه عن مباراتين في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 وقد شارك امس في مباراة منتخب بلاده مع ليبيريا .ومن بين اللاعبين المحترفين خارج مالاوي ايضا يضم الفريق حارس المرمى برايتون مونثالي الذي يلعب لفريق بلاك ليوباردز في جنوب أفريقيا والمدافع دينيس شمبيزي من نادي القاسم العراقي وتشيفوندو مفازي (نادي كابوي واريورز الزامبي ) وقد شارك ثلاثتهم في المباراة امس وكان لاعب الوسط مفازي الذي نزل بديلا سجل الهدف الوحيد لفريقه امام ليبيريا .وفي ما يلي التشكيلة التي اعتمدها مدرب مالاوي امام ليبيريا امس السبت : / مونتالي برايتون؛ /سانودي ستانلي، / دينيس شمبيزي، / تشازيا لورانس، /مبالاكا تاتندا؛ / آرون لويد، / إيدانا تشيموي ( مبوكيرا بليسنجز 86د') / باندا جون، /نكهوما لانجيسي ( مبينجانجيرا وايز 45'د)، سايزي روبرت ( مفازي تشيفوندو 67د')، كانجيرا أولسون ( كومويمبي كريستوفر 45'د).:ويذكر ان باتريك مابيدي مدرب منتخب مالاوي كان قد اعلن عن قائمة من 25 لاعباً لخوض المقابلتين مع منتخبي لبيريا وتونس في تصفيات كأس العالم 2026 (المجموعة الثامنة). وفي ما يلي القائمة الكاملة لمنتخب مالاوي:حراسة المرمى:إنوسنت نياسولو (واكاواكا تايجرز)، أوستن تشيرامبو (نياسا بوليتس ريزيرف)، برايتون مونثالي (بلاك ليوباردز جنوب افريقيا).المدافعون:مارك لاميك (بلو إيجلز)، داني تشيمبالانجا (مافكو)، ستانلي سانودي، لورانس تشازيا (مايتي موكورو واندررز)، نيكسون مواسي تاتيندا مبالاكا (سيلفر سترايكرز)، تشيمبيزي دينيس (القاسم العراقي )، بليسنجز مبوكيرا ( نياسا بوليتس)لاعبو الوسط: روبرت جوميز سايزي (بانجوي أول ستارز)، كريسبين مابيمبا (نياسا بوليتس ريزيرف)، ويسدوم مبينجانجيرا، فرانسيسكو مادينجا (مايتي موكورو واندررز)، تشيموي إيدانا (سيلفر سترايكرز)، لويد آرون (سيفيل سيرفس يونايتد)، فرانك ويلارد، باتريك موانجولو. لانجيسي نخوما (نادي نياسا بوليتس)، جون باندا (سودونجو)، تشيفوندو مفازي (نادي كابوي واريورز الزامبي ).الهجوم: أولسون كانجيرا (كاموزو باراكس)، كريستوفر كومويمبي (مايتي موكورو واندررز)، غابادينيو مانجو (موروكا سوالوز جنوب افريقيا ).