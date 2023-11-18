المنتخب الوطني يسافر اليوم الى مالاوي في رحلة خاصة يغيب عنها محمد علي بن رمضان وحمزة رفيعة

يسافر المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم إلى مالاوي ليخوض المقابلة الثانية مع منتخب مالاوي ضمن تصفيات كأس العالم 2026 ( المجموعة الثامنة) بوفد يضم 24 لاعبا.





وافادت الجامعة التونسية لكرة القدم ان محمد علي بن رمضان سيغيب عن الرحلة وسيواصل العلاج من مخلفات إصابته في صفوف ناديه كما سيغيب عنها حمزة رفيعة الذي تم السماح له للالتحاق بعائلته للاحتفال بمولود جديد .



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وسيسافر المنتخب الوطني لكرة القدم في رحلة خاصة مباشرة إلى المالاوي على متن طائرة تابعة للخطوط التونسية وفرتها الجامعة لتمكين الوفد من ظروف الراحة اللازمة .



ولترتيب إقامة وفد المنتخب التونسي في مالاوي و إعداد كل الأمور اللوجستية اوفدت الجامعة إلى مالاوي، منذ يوم الاربعاء الماضي ، رئيس دائرة المنتخبات الوطنية بالجامعة محمد الغربي والمسؤول عن التغذية أنيس اليعقوبي حسب ما افادت به الجامعة.

ويذكر ان مباراة المنتخب الوطني مع نظيره المالاوي ستدور يوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 بداية من الساعة الثانية بعد الزوال بتوقيت تونس ،(الثالثة بتوقيت المالاوي ).

وكان المنتخب التونسي فاز امس في ملعب حمادي العقربي برادس في افتتاح التصفيات على منتخب ساو تومي-بريسيب بنتيجة 4-0