الحرب على غزة.. وضع كارثي بمستشفى الشفاء والقسام تعلن تكبيد الاحتلال خسائر فادحة

يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الـ43، حيث تواصل قوات الاحتلال استهداف المستشفيات ومحاصرتها بالدبابات.



وبينما يتوالى استشهاد فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في القطاع، أعلن الناطق باسم كتائب عز الدين القسام تكبيد قوات الاحتلال خسائر فادحة خلال الأيام الأربعة الماضية وملاحقة جنود الاحتلال من شارع لشارع في قطاع غزة.





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ووصف المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة للجزيرة الوضع الإنساني في مجمع الشفاء الطبي بأنه كارثي، مشيرا إلى أن المرضى يتضورون جوعا وألما ولا يجد النازحون كسرة خبز.



وقصفت قوات الاحتلال خلال الليل مستشفى الوفاء للمسنين بمنطقة الزهراء وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مدير المستشفى الدكتور مدحت محيسن.