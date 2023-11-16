10 جامعات تونسية تُحسّن ترتيبها في تصنيف الجامعات العربية لسنة 2023 لـمؤسسة "تايمز للتعليم العالي

تمكنت 10 جامعات تونسية من تحسين ترتيبها ضمن تصنيف الجامعات العربية بعنوان سنة 2023 لـمؤسسة "تايمز للتعليم العالي" مقارنة بالتصنيف المتعلق بسنة 2022، بحسب ما أفادت به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس على صفحتها على فيسبوك.



وحلت جامعة تونس المنار في المركز 25، و جامعة صفاقس في المركز 39، فيما احتلت كل من جامعة تونس، وجامعة المنستير، وجامعة سوسة، وجامعة قرطاج، وجامعة قابس، وجامعة منوبة، وجامعة قفصة، وجامعة جندوبة، المراكز المائة الأولى في هذا التصنيف.





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واحتلت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية المركز الأول في تصنيف الجامعات العربية لسنة 2023، تليها جامعة خليفة بدولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني، ثم جامعة قطر في المركز الثالث.



وصدرت النسخة الثالثة من تصنيف الجامعات العربية بعنوان سنة 2023 لـمؤسسة "تايمز للتعليم العالي" بتاريخ 15 نوفمبر 2023. وتضم النسخة الثالثة 207 مؤسسة مصنفة أي بزيادة 22 بالمائة عن العام الماضي، بحسب تقرير "تايمز للتعليم العالي".



ويعتمد تصنيف مؤسسة "التايمز للجامعات العالمية" لعام 2023 في ترتيب أفضل الجامعات على عديد المؤشرات التي تقيس مدى تميز الجامعة كجودة التعليم، والبحث، ونقل المعرفة، والنظرة الدولية.