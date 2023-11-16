قيمة عجز الميزان الغذائي تتقلّص بنسبة 55 بالمائة في موفى أكتوبر 2023

تقلّص عجز الميزان التجاري الغذائي بنسبة 55 بالمائة في موفى أكتوبر 2023 لتبلغ قيمته 919،2 مليون دينار مقابل 2046،3 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، وفق مؤشرات نشرها المرصد الوطني للفلاحة، الخميس.



وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 85،7 بالمائة مقابل نسبة تغطية في حدود 69،1 بالمائة موفى أكتوبر 2022، بحسب ما أظهره المرصد ضمن نشرية تعلّقت بالميزان التجاري الغذائي أكتوبر 2023.





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وسجلت الصادرات الغذائية، على مستوى القيمة، تحسّنا بنسبة 20،4 بالمائة مقارنة بأكتوبر 2022 لتقدر قيمتها ب5502،4 مليون يدنار. في المقابل تراجعت قيمة الواردات، إلى موفى أكتوبر 2023، بنسبة 3 بالمائة مقارنة ب2022.



وفسّر المرصد تقلّص عجز الميزان الغذائي، أساسا، بارتفاع الصادرات من زيت الزيتون، بنسبة 54،3 بالمائة، وتراجع الواردات من الحبوب، بنسبة 9 بالمائة، والزيت النباتي، بنسبة 26،7 بالمائة.



كما تراجع عجز الميزان الغذائي رغم تزايد نسق الواردات من السكر، بنسبة 79،6 بالمائة، والحليب ومشتقاته، بنسبة 59،9 بالمائة.



وبحسب المرصد فإنّ الأسعار عند التصدير زادت بنسبة 59،6 بالمائة بالنسبة لزيت الزيتون وبنسبة 27،8 بالمائة بالنسبة للطماطم وبنسبة 4،4 بالمائة بالنسبة للتمور وبنسبة 2 بالمائة بالنسبة لمنتجات الصيد البحري وب 1،2 بالمائة في ما تعلّق بالقوارص مقارنة بالفترة ذاتها من 2022.



وفي ما يتعلّق بأسعار توريد الحبوب من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والذرة فقد شهدت تراجعا على التوالي بنسبة 26،5 بالمائة و21،9 بالمائة وب23،4 بالمائة وب20،2 بالمائة.



كما تراجعت أسعار توريد الزيوت النباتية والحليب ومشتقاته على التوالي بنسبة 22 بالمائة وبنسبة 2 بالمائة. مقابل ذلك زادت أسعار توريد السكر بنسبة 15،2 بالمائة.



