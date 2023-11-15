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نادي المحيط القرقني: استقالة المدرب نبيل الفرشيشي

Publié le Mercredi 15 Novembre 2023 - 12:42 قراءة: 0 د, 16 ث
      
قدم المدرب نبيل الفرشيشي استقالته من تدريب نادي المحيط القرقني الناشط في بطولة الرابطة المحترفة الثانية.
ويحتل نادي المحيط القرقني المركز 11 في جدول ترتيب المجموعة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية برصيد 3 نقاط جمعها من 3 تعادلات مقابل هزيمتين آخرها في الجولة الماضية أمام مكارم المهدية بنتيجة 2 - 1.


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