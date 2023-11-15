وزير الخارجية يلتقي رئيس مؤسسة "فداء"

التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، يوم الثلاثاء، أحمد جعفر، رئيس مؤسسة "فداء" التي تتولّى الإحاطة بعائلات شهداء الارهاب من القوات المسلحة وجرحى الثورة.



وتمّ خلال اللقاء تقديم المؤسسة والتعريف بنشاطها والتوجه نحو الانفتاح على محيطها الوطني والدولي والاستفادة من مختلف التجارب في مجال الاحاطة ورد الاعتبار لضحايا العمليات الارهابية وكذلك الاحاطة بأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.





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وعبّر الوزير بالمناسبة، عن تقديره للدور الكبير الذي تقوم به مؤسسة "فداء" بما يعكس حرص رئيس الجمهورية على الاحاطة الكاملة بشهداء الوطن وجرحى الثورة.



وأكد في هذا السياق، على استعداد الوزارة لتقديم المساعدة الضرورية لمؤسسة "فداء" لدعم علاقات تعاونها مع المؤسسات الدولية والاطلاع على تجارب الدول الاخرى في هذا المجال.



يشار الى أنه تم اصدار المرسوم عدد 20 المؤرخ في 9 أفريل 2022 المتعلق ب "مؤسسة فداء" للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة، وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها. كما صدر الامر عدد 957 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير "مؤسسة فداء".



وتخضع "مؤسسة فداء" لإشراف رئاسة الجمهورية ومقرها بتونس العاصمة.







