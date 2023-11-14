تونس لاول مرة من بين 70 دولة في الاولمبياد الشتوي للشباب 2024 واللجنة الوطنية الاولمبية تعد للمتزلج الوريمي برنامجا تحضيريا خاصا في السويد

اعلنت اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية انها بصدد اعداد برنامج تحضيري خاص للشاب المتزلج جوناتان الوريمي المتاهل لدورة الالعاب الاولمبية الشتوية غانغوون (كوريا الجنوبية 2024) ( اختصاص زلاجة) لمدة شهر قبل انطلاق الالعاب وذلك بالتنسيق مع ابرز الفنيين السويديين في الاختصاص . ويذكر ان الشاب التونسي الوريمي يقيم في السويد.



وستقام منافسات الاولمبياد الشتوي للشباب 2024 بمشاركة اكثر من 2600 رياضيا ورياضية من أكثر من 70 دولة منها تونس التي ستشارك لاول مرة في تاريخها. ويشمل برنامج الالعاب 7 رياضات شتوية و15 منافسة فرعية. وستجري المنافسات في كل من مدينة بيونج تشانج و جانجنيونغ وجونجسون التابعين لمقاطعة كانجوون.





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وفي سياق متصل قال محرز بوصيان عضو اللجنة الاولمبية الدولية رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية التونسية ان تتويج الشاب جوناتان الوريمي وتاهله كاول تونسي في تاريخ الرياضة الوطنية الى دورة الالعاب الاولمبية الشتوية فضلا عن تميز صوفي غربال وبية المقراني في التصفيات المتواصلة جاء ثمرة تضحيات الرياضيين وتعاون الاولياء واصرار اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية على تمكين الشبان التونسيين من المقيمين في تونس وفي الخارج من فرص اقتحام مجال الرياضات الشتوية من منطلق الايمان بقدرتهم على التميز في المجال.



ويذكر انه تم انتقاء 8 رياضيين تونسيين مقيمين في تونس وفي الخارج لخوض تجربة الاعداد للتاهل للالعاب الاولمبية الشتوية 2024 بلغ منهم في نهاية السباق الثلاثي الوريمي وغربال والمقراني . وقد جاء اعداد الرياضيين التونسيين ضمن برنامج اوسع شمل 50 رياضيا ورياضية من افريقيا ببادرة من كوريا الجنوبية التي ستستضيف الالعاب تم انجازه بالتنسيق مع جمعية اللجان الاولمبية الافريقية (اكنوا) التي تبنت المشروع باعتباره يهدف الى مزيد دعم صورة افريقيا في المحافل الاولمبية

وقد تم اطلاق المشروع في جانفي 2022 من قبل المؤسسة الكورية ."نيو اوريزن اكاديمي " ليشمل تحضير قرابة 50رياضيا افريقيا تم اختيارهم بالتنسيق مع "الاكنوا " من مختلف بلدان افريقيا سعيا الى ترشيح اكثر عدد ممكن من الافارقة للموعد الاولمبي الشتوي حيث كانت الالعاب الاولمبية الشتوية تستقطب سابقا 3 بلدان افريقية على الاكثر.

ويذكر ان الثلاثي التونسي ( الشاب الوريمي والشابتان غربال و المقراني ) من جملة الخمسين رياضيا من المجموعة الافريقية الذين كانوا في انطلاق البرنامح نجحوا في بلوغ مرحلة متقدمة في التصفيات

واعرب محرز بوصيان رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية في هذا السياق عن امتنانه لمؤسسة بيونغشونغ 2018 " ومقاطعة غانغوان ووزارة الثقافة والرياضة الكورية الذين اطلقوا مشروع " افاق جديدة" بالتنسيق مع جمعية اللجان الوطنية الاولمبية الافريقية (اكنوا) من اجل توفير الفرصة لشباب القارة الافريقية للتمرس على الرياضات الشتوية وضمان مشاركة اكثر عدد ممكن من البلدان الافريقية في العاب غانغوان مشددا على نجاح البرنامج .



وكانت اللجنة الوطنية الاولمبية من اولى اللجان الاولمبية الافريقية التي انخرطت في هذا المشروع ايمانا منها بقدرات الشباب التونسي في الداخل وفي الخارج على كسب مثل هذه الرهانات وذلك من خلال انخراط عدد من الاطراف في عملية استكشاف المواهب الشابة في مختلف اختصاصات الرياضات الشتوية وتوصلت الى انتقاء ثمانية عناصر منها شاركوا في تربصات تكوينية من منذ بداية 2022 ببيونغتشونغ .

ويذكر ان الألعاب الأولمبية الشتوية للشباب 2024 في نسختها الرابعة ستقام في غانغوون (كوريا الجنوبية) من 19 جانفي الى 1 فيفري المقبلين وهي مهرجان رياضي واولمبي وثقافي أطلقته اللجنة الأولمبية الدولية لتعزيز التضامن والتبادل بين الشباب في جميع أنحاء العالم . وتقام الالعاب الاولمبية الشتوية كل أربع سنوات.